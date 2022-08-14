Мирное лето 22-го. Жажда в Донецке

Взгляд
14 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:10  |  vz.ru
Разделы

Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

Взятие Песков показывает эффективность наступления союзнических сил Алексей Майшев/РИА Новости
Союзнические войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка. Бои за этот пункт оказались самыми масштабными, став для пехоты ВСУ «мясорубкой и адом». Теперь войска союзников могут ускорить продвижение в направлении Артемовска, Соледара и других городов, что в итоге приведет к полному освобождению Донбасса и психологическому надлому киевского режима. Подробности...
Перейти в раздел…

Южная Азия стала жертвой антироссийских санкций

Протестная активность подогревается прежде всего неумелыми действиями властей Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия на пороге новой открытости

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Как русские импровизировали, защищая Одессу от нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а значит, еще не всё было потеряно. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как России не заразиться «оспой обезьян»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 10 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

Перейти в раздел…

В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...

В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...

В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
  • Да

  • Нет
Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?
  • Да

  • Нет
Вам удалось сходить в отпуск в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Только планирую сходить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова: Запад не пускает специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
    В Сети высмеяли очередную велосипедную прогулку Байдена (видео) В парламенте Швейцарии признали утрату страной нейтрального статуса Эксперт объяснил логику ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС В Гагаузии анонсировали протесты под девизом «Хватит нас доить!»
    В Британии проведут учения по отключению газовых электростанций Боевики «Кракена» бросили раненого командира при отступлении в Донбассе Сухогруз Razoni с украинским зерном вновь изменил маршрут Диетолог назвал дневную норму потребления меда
    Министру во Франции припомнили слова о «до ужаса» эффективных санкциях к России В Латвии анонсировали новые запреты для русскоязычных граждан Эстония объяснила разрыв сотрудничества с Китаем В Bloomberg назвали событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу

    Бегство ВСУ


    ВС России добились военного успеха в Харьковской области

    Союзники Зеленского


    Запад резко сократил поставки оружия для ВСУ

    Позиция Москвы


    Названы условия прекращения отношений между Россией и США

    Видео

    погодный фактор


    Время стало играть против Украины

    неполитические методы


    У США остался последний шанс остановить Трампа

    спланированные действия


    Прибалты использовали Зеленского для «отмены русских»

    новая эмиграция


    Латвия увидела опасность в российских оппозиционерах

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    воссоединение родины


    Саид Гафуров: Как найти ключ к решению проблемы Тайваня

    исход неизбежен


    Ирина Алкснис: Подтирать Еревану сопли больше никто не будет

    гей-риски


    Сергей Худиев: Как России не заразиться «оспой обезьян»

    на ваш взгляд


    Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?

    Мирное лето 22-го. Жажда в Донецке

    Водная блокада Донбасса – одно из самых главных преступлений ВС Украины
    		   14 августа 2022, 20:00
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Юрий Васильев,
    Донецк – Москва

    Города Донбасса и Херсонской области, где побывал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, находятся у линии фронта. Некоторые – просто на передовой. Но жизнь в них, от обстрела до обстрела, вполне сравнима с привычными буднями любого другого города. В первом репортаже цикла «Мирное лето 22-го» – столица ДНР, Донецк. Где люди живут не только под непрекращающимися ракетными атаками, но и – в последние полгода – в условиях жесткой нехватки воды.

    - Тут мои, тут твои, – показывает Юлия Горбаченко на две тележки с пластиковыми пятилитровыми баклажками. К одной тележке примотано пять емкостей, доверху наполненных только что набранной водой. И к другой четыре.

    - Иди вперед, Юлечка, – говорит Ирина Михайловна, соседка Горбаченко по дому на улице Куприна, Ленинский район, Донецк. У нее две баклажки, но в руках.

    Юлия и Ирина, донецкие пенсионерки, только что отошли от цистерны с бесплатной – и не лимитированной – питьевой водой. До дома на Куприна им – где-то минут десять, но просто так, то есть без груза.

    - Я перебежками буду, и потом еще приду, – продолжает Ирина Михайловна. – Сын оттуда приезжает, надо встретить по-человечески.

    Откуда «оттуда» – в Донецке не спрашивают. За полной ясностью: с передовой, с ЛБС – линии боевого соприкосновения, или просто «с войны», которая на западе Донецка – просто за околицей. Мужчин в городе, кроме пенсионеров и совсем юных, почти нет: мобилизация.

    Столица Донбасса полупуста. Но оставшихся в Донецке – сотни тысяч. Тех, кто живет под постоянными обстрелами. Тех, кто под огнем ходит за водой. Которой в привычном для нас режиме  – открыл кран, пошла горячая или холодная – в городе считайте, нет. 

    * * *

    - Норма – 230 тысяч кубометров воды в сутки, которые надо закачивать в городскую систему, – говорит Алексей Кулемзин, глава администрации Донецка. – Учитывая жесткую экономию и ограниченные ресурсы, закачивается 50 тысяч.

    То есть, в Донецк уже почти полгода приходит чуть более пятой части необходимой городу воды. Потому что канал Северский Донец – Донбасс, питающий весь Донецк и города вокруг него, перерезан с февраля.

    - «Укропами», кем же еще, – говорит Кулемзин. Уточнение едва ли необходимо, но – на всякий случай. – Насосы на их территории, к сожалению. Из-за обстрелов выходит из строя оборудование в Донецке. При попытках его запустить – завоздушивание, ненаполнение резервуара, из которого надо выдавить воду в трубы, гидроудары в коммуникациях. Наши водяники тоже творят чудеса, в ежедневном режиме. Просто и чудесам есть предел...

    Поэтому в трубах по донецким квартирам – даже не одна пятая от прежней воды. Много, много меньше. Чаще всего – ничего.

    * * *

    На улице Буковинской – откуда только что ушли Юлия и Ирина Михайловна – очередь сразу к шести кранам. Краны подключены к длинной цистерне с надписью «Людям Донбасса от Подмосковья». Номера уже ДНРовские – стало быть, цистерна постоянно прописана в городском коммунальном гараже.

    - Наш транспорт – пусть небольшой, пусть скудный – не здесь, а там. Мобилизован почти весь, – говорит Кулемзин. – Все для фронта, все для победы; объективный момент. С уверенностью говорим, что городу не хватает цистерн. Все работают в три смены, но не хватает.

    Так что и одна новая цистерна – городу подспорье. Тем более та, где помещается много воды. Вода из Ростовской области, от МЧС.

    - Это не туалетная вода, а питьевая, – радуется Любовь Александровна, наполнив очень старую по виду пятилитровую баклажку. Туалетная, как можно понять – техническая: для мытья, стирки и прочего. О том, что «пришла цистерна» и куда именно она пришла, Любови Александровне сообщили соседи. График приезда цистерн – не к подъезду, но относительно неподалеку – есть. Например, так: три раза за десять дней – техническая, раз в пять дней – питьевая. Но есть и нюансы: нехватка емкостей – раз, и два – безопасность всего предприятия. Заранее известная точка прибытия цистерны – высокая вероятность попасть под обстрел. Поэтому о прибытии сообщают в первую очередь квартальным – таким, как Анжела Долина.

    У Анжелы Александровны под опекой несколько сотен частных домовладений. Она точно знает, кому можно написать в общий чат, а кому надо позвонить – «не все в смартфоне разбираться умеют», говорит она. Дальше – сосед соседу, сарафан как таковой.

    - К нам подвозят [бесплатную воду в цистернах] – и такую, и такую – может, раз в пять-шесть дней. Или как получается, – признает Долина. – Иногда и быстрее бывает. Но чтобы реже – так чаще...

    - Техническая? – интересуется кто-то из подошедших, кивая на уже наполненные пятилитровки.

    - Хорошая вода, хорошая, – заверяет Любовь Александровна. – Я сама напилась сразу, прямо из крана. Это просто баклажка у меня такая, совсем коричневая стала. Мы ими – знаете, сколько уже пользуемся? Четыре месяца бьемся.

    - А мы второй...

    - Не доходит, говорят, вода по трубе. До всех доходит, до нас не доходит.

    - Ни до кого не доходит, – уверяют соседи по очереди.

    - Живу на этой стороне, три месяца нет...

    - Ходим в ларьки, на ручьи-криницы. Старые женщины, тащим тачки...

    - Но вот же, тоже бывает. Низкий поклон, мы с Россией, – повторяет Любовь Александровна, показывая на подмосковную цистерну.

    * * *

    Россия, если говорить о воде для Донецка и Донбасса в целом – это, например, помощь в строительстве нового водовода, 25 километров справа по карте от Донецка – от Ольховского водохранилища: весь недостающий объем компенсировать не удастся, но воды точно станет больше. Или четыре крупные станции комплексной очистки воды в столице ДНР; «любой желающий может приехать и набрать любое количество, фильтры меняются постоянно», – указывает Кулемзин.

    И – с июля – раздача питьевой воды, в Донецке и других городах. Не только из цистерн, но и в бутылках – по пять литров на человека. И не раз в столько-то дней, а ежедневно и бесплатно.

    Купить питьевую воду в Донецке – разумеется, можно. Увидишь на улице человека с пустой баклажкой-другой, – к гадалке не ходи, идет в ближайший супермаркет или к киоску-разливайке. В магазине автомат наливает по три рубля за литр, но и заканчивается вода чаще. В киосках – по четыре; дороже, но стабильнее.

    - 20, 40, 60 рублей – для России вроде бы немного, – размышляет Степан Николаевич, только что наполнив три пятилитровика. – Но этой воды нам с дочкой и внуком – на день. Ну на два.

    У Степана Николаевича пенсия 7 тыс. руб. Зарплата его дочери – 17 тыс., что в Донбассе проходит по разряду «жить можно».

    - Только магазин, где дочка работала, закрыт с марта, – уточняет он. – Сначала ползарплаты ей платили, несколько месяцев. Теперь – нет. Только подработки.

    Половина магазинов в Донецке на замках и за глухими жалюзи: хозяева уехали от обстрелов. Открытые, впрочем, тоже на режиме. И не только магазины. «В связи с оперативной обстановкой», сообщает объявление на двери донецкого главпочтамта – в общем, «...до 15.00». Магазин амуниции на проспекте Ильича – центр города, у прилавков можно встретить всех, от ополченцев до чеченцев – работает до пяти вечера, но только если по Донецку не накидывают. Тогда хозяйка может закрыть торговлю и в четыре, чтобы не накрыло ни ее, ни покупателей. Опять же, минус выручка – как и в любой другой, куда более мирной точке, работающей от обстрела до обстрела.

    Так что свободных денег у людей в Донецке – немногим больше, чем воды в трубах. И питьевая вода всем, даром, по пять литров в день – здесь совсем не лишняя. Правда, на дом развозят только очень пожилым и по спискам соцслужб. Остальным же надо за водой сходить.

    Причем не абы куда.

    * * *

    Районов в Донецке девять. В том же Ленинском районе пунктов выдачи бесплатной воды в бутылках – шесть, и все в школах. Пять – строго по прописке. И один – для тех, кто в районе живет, но «на прочих основаниях».

    На нынешней водной карте Донецка школы прописались давно: республиканское МЧС установило там огромные синие баки с технической водой, наполняют два раза в сутки. Выдача – в свою тару, в порядке очереди. И без отчетности. В отличие от – как значится в документах – питьевой российской бутилированной.

    - Вы даете мне свой паспорт, по паспорту я проверяю вашу прописку, – объясняет Елена Валентиновна, учитель младших классов. За соседними столами – еще десяток ее коллег, поэтому очередь не так велика: человек 40–50. И еще коллеги – в спортзале, где собственно и выдают воду.

    - Если вы относитесь к нашему району, – продолжает Елена Валентиновна, – то мы фиксируем ваши данные. Серия и номер паспорта, ФИО, домашний адрес, количество выданной воды.

    - Для нас главное – прописка человека по адресу, который в списках, – говорит Татьяна Хомутова, директор донецкой школы №32.

    - А если семья?

    - Тогда паспорта и свидетельства о рождении. Всем можно не приходить, можно принести ксероксы. Но мы должны понимать: за водой пришли люди, относящиеся к нам...

    В самый первый день раздачи, в начале июля, воду по паспортам в школе №32 получили 5850 человек. Дальше – понятно, больше: узнали не все и не сразу, а как узнали, так и пришли. Поначалу очереди были с самого раннего утра, до открытия в десять. Потому что «а вдруг потом кончится?» – вечный вопрос, особенно у тех, кто застал поздний СССР.

    У России вода для Донецка, тьфу-тьфу-тьфу, не кончается. Подвозится постоянно, складируется штабелями – вот в школьном спортзале под картонками, чтобы солнце из окон не припекло; выдается исправно. Хотя, между прочим, каникулы, и никого из педагогов здесь в принципе быть не должно.

    - Мне никого не пришлось уговаривать выйти из отпуска, – говорит Татьяна Хомутова, директор школы. – Отпуская коллег после учебного года, расставаясь на лето, я предупредила: «Девочки, у нас проблема – вода». По сигналу я выложила в школьную сеть объявление – сразу все пришли работать, кто в городе остался.

    - На девятый год войны Донецк – это большая семья, – констатирует глава администрации Донецка Кулемзин. – Враги хотят показать, как мы тут ругаемся, как у нас жители чем-то недовольны. Всякое бывает, кто спорит. Но в целом мы – как подводная лодка в автономке, которая ушла на задание. Можно критиковать, рассуждать. А можно делать, чтобы выстоять. Не кому-то одному. Всем.

    - Нам рекомендовали, чтобы с людьми работали трое, – продолжает директор Хомутова. – Но было сразу понятно, что втроем не управиться. Одни сотрудники школы принимают людей, другие получают и выдают воду – распределились по ролям.

    Дома у Татьяны Адольфовны никакие графики подачи воды в трубу не действуют: те самые перепады Донецка, высокая точка района, насос просто не достает. Есть подвоз цистерной раз в три дня – «то есть, как получается, но зато сколько есть сил и рук – столько и унесешь», говорит она. Хомутова живет на третьем этаже с мужем; рук, стало быть, четыре.

    - Если чисто для умывания – одно количество. Для стирки – другое, – поясняет она. – И в центре еще можно заказать на дом питьевую воду: баклажка двадцать литров – сто двадцать рублей. Но это на крайний случай, конечно.

    Дороже, чем разливная по четыре рубля за литр. В полтора раза дороже. Зато с доставкой.

    * * *

    - Что главное в графиках подачи воды? – спрашивает глава администрации Донецка.

    И отвечает:

    - Здесь главный критерий – справедливость. Житель вправе спросить у меня, у моих коллег: «Скажи мне, когда, в какой день у меня в трубе будет вода. Я отпрошусь с работы, подгадаю, как пораньше забрать детей. Придем, все вместе воды наберем, наполним до следующего раза».

    Для этого в Донецке составлен график подачи воды в трубы. По-народному – водные дни. Точнее, несколько часов вечером. Графики разные – в зависимости от перепадов высот внутри города: сутки через двое, трое, пятеро. Есть, однако, и общее: при всем желании справедливости из разряда «скажи, когда» – график в любой момент может измениться. Потому что прилетело по подкачке и разбило насос. Или потому что насос есть, но он стар и слаб – настолько, что выше первых двух этажей воду в другие квартиры многоэтажки уже не выбивает.

    - И еще, – говорит жительница четвертого этажа Лариса Кабатюк, глядя на календарь в прихожей, – две тысячи двадцать две причины у них, на каждый случай. Спасибо, что помогли старушке баклажки донести...

    - Есть моменты, где мы понимаем, что воды в домах, в квартирах нет – и пока что не будет, – признается Кулемзин. – Физика, пятый класс: пока вода на метр не поднимется тут, она не перельется сюда. А она не поднимется, потому что ее в должном количестве в трубе нет.

    У Раисы Ивановны, по нынешним меркам – положение, можно сказать, привилегированное. Воду можно взять из нескольких точек. Из котельной – кварталах в двух, когда подвозят. Из цистерны –  когда приедет. Ну и в водный день – для Кабатюк и ее соседей это сутки через четверо – прямо в подъезде, из специальной муниципальной врезки на уровне подвала. Набрать и с помощью соседей оттащить к себе. Если, опять же, насос или подстанцию не разбомбили.

    - График не выдерживается, – говорит глава администрации Донецка. – Я каждый день разговариваю с «Водой Донбасса» (госпредприятие ДНР, занимающееся водоснабжением – прим. ВЗГЛЯД). Принимаем меры, как людям помочь. Если бы не было ничего, то в Донецке по нынешней жаре была бы Сахара. И в Горловке, и в Макеевке, и в других городах – на одном канале-то стоим. Но Сахары нет ведь, правда? Хотя вы помните: нам нужно 230 тысяч кубов в день – а есть только 50...

    Львиная доля из этих ежедневных 50 – Верхнекальмиусское водохранилище под Донецком. Выкопано в советское время как резервное, на время ремонта насосов в канале: неделя-другая на подстраховке – можно переключаться обратно. Еще резерв – собственно река Кальмиус, протекающая через Донецк: после системы комплексной очистки годится на полив – трава, цветы, асфальт на +35, чтобы не плыл.

    - А еще мы освоили воду шахтных водоотливов, – с видимым удовольствием объясняет Кулемзин. – Отдельная тема, тут можно часами рассказывать, как эта вода готовится, чтобы ей можно было и улицы поливать, и в гидранты ее заводить.

    - Какие гидранты?

    - Пожарные, – удивлен глава администрации Донецка. – Не заметили, что пожары как по календарю?

    Да чаще, похоже. Из крупнейших летних, навскидку – рынок у вокзала. Через месяц без малого – сам вокзал. Или вот, совсем недавно, пивзавод – да еще с выбросом аммиака.

    - Вот эта шахтная вода позволяет сэкономить техническую воду для жителей. Мы девятый год на передовой, у нас никогда ничего не стихало, – говорит Кулемзин. – Просто сейчас вооружение смертоноснее и плотность огня, какой раньше не было. Есть возможность сохранить жизнь, много жизней, – да мы на голову встанем, чтобы что-то в этом плане изобрести.

    - «Произошли сбои в водоснабжении из-за сокращения воды на водопроводных узлах», – читает очередной ответ гражданам Татьяна Темникова, глава администрации Ленинского района Донецка. По ее словам, 90% ежедневных обращений жителей – это вода.

    - «...были вынуждены перейти на сокращенный график подачи воды населению», – продолжает она, – «вследствие крайне ограниченного объема воды, поступающего из резервных источников. Подвоз технической воды для нужд населения производится по мере поступления заявок от жителей района».

    - А у вас как с водой?

    - Седьмой этаж, – говорит Темникова. – С первого этажа – на себе, от цистерны или в водный день. Как почти везде в многоэтажках.

    * * *

    - Здесь все намного проще и прозаичнее, чем можно подумать, – уверяет один из чиновников ДНР, работавший «по воде» для республики последние несколько лет.

    Вопрос был такой: почему водоснабжение Донбасса, уже прерывавшееся Киевом в середине 2010-х, тогда все же восстановили. И на каких, собственно, основаниях: договор за твердые деньги, размен – «вы не выключаете воду, мы не делаем встречных шагов», иное.

    - Давайте нарисую? – предлагает собеседник, нацеливаясь ручкой в бумагу.

    Кружок – это Червонооскольское водохранилище, регулирующее уровень воды в канале. В марте при отступлении «укропы» взорвали дамбу и спустили водохранилище почти полностью. Рядом появляются два квадратика: побольше – Славянск, поменьше – поселок Райгородок, «пока тоже под укропами». Здесь водозабор и насосные группы – три штуки, мощные, которые качают воду в канал. Точнее, качали – до третьей декады февраля.

    - Дальше, – чиновник проводит линию от квадратиков, – это у нас с вами будет большой и красивый канал Северский Донецк – Донбасс.

    Длинная черта идет от Райгородка сверху вниз, будто по стояку в многоэтажке. Новые квадратики  – города Донбасса. Одни – прямо у черты-канала, другие – по гирляндам-ответвлениям: Горловка, Енакиево, Макеевка, Ясиноватая, собственно Донецк. А ниже всего, на первом этаже «стояка» – Мариуполь.

    - Если бы мы тогда, в 14-м, взяли Мариуполь, то весь стояк отключили бы еще тогда, а не во второй половине нынешнего февраля, – уверен чиновник. – А то есть любители подобных разговоров – что, зачем, да почему... Отрезали бы нам подачу воды восемь лет назад, и на этом все бы закончилось. А так мы худо-бедно продержались.

    Про «любителей» – больной вопрос. Бывает так, что, если встретятся и заговорят друг с другом – да хоть двое, но чтобы один из ДНР как таковой, а другой с освобожденных территорий республики, – то, слово за слово, и дойти может до взаимных упреков.

    - Вы там у себя до последнего благоденствовали, пока нас в Донецке восемь лет артиллерия поливала, – к примеру, скажет один.

    - А что же ваши войска, когда в 14-м прямо под Мариуполем стояли, обратно ушли? – спросит второй. – Договорились с «укропами», а теперь в претензии?

    Раскаленная тема, воистину. После победы – рассосется, никуда не денется. Но пока – что есть, то есть.

    - Вот этим сказочникам, которые про «договорились», напоминайте каждый раз, если еще встретите, – наставляет собеседник, – Просто, прозаично: пока Мариуполь был украинским, «укропы» вынуждены были давать воду в этот канал. И никаких чудес.

    Что касается договоренностей с Киевом «чисто по воде» – то да, после 2015 года был заключен контракт. И не «баш на баш», а за живые деньги, пусть и небольшие. Никакой политики: насосы под Славянском обслуживать необходимо, электричество для них тоже денег стоит, да и сама вода – это товар, его нужно покупать.

    - ...Почему «не бьется»? – удивлен встречному вопросу чиновник.

    - Потому что насосы, качавшие воду в Донбасс, Украина отключила в 20-х числах февраля. А Мариуполь был освобожден только весной. Что, почти полумиллионный город – тогда еще свой, украинский – без воды оставили?

    - Во-первых, с Мариуполем в целом было все понятно уже 25 февраля, – парирует собеседник. – Во-вторых... Сбросить «Точку» на как бы свой Краматорск, полсотни мирных на вокзале убить – у вас вопросов нет. СИЗО в Еленовке, где свои же «азовцы» (полк «Азов» признан в России террористической организацией) сидели, хаймарсами вдарить – опять нет вопросов. А отключить свой огромный город от своей воды – к этому почему-то вопросы есть?

    И правда. Что вдруг.

    * * *

    - Мариуполь тоже у нас есть. По адресной справке, – Елизавета Харченко, директор школы №26, перечисляет тех, кто каждые сутки получает от нее и ее коллег по пять литров бесплатной российской воды. У Елизаветы Олеговны – та самая школа, одна из шести на Ленинский район, где это можно сделать без паспорта с пропиской.

    - Вот мамочка-беженка мариупольская только что была, – показывает директор Харченко. – Муж нас на переднем защищает. По справке мы ей выдали, довольная ушла. Нам подходит копия паспорта родителей, если люди живут у них, а родители прописаны в нашем районе. Или хозяев квартиры, если снимают...

    Или есть у нас еще беженцы из Донецка...

    - Так, а сейчас мы где?

    - В Донецке, – успокаивает Елизавета Олеговна. – Беженцы из Донецка в Донецк, так получается.

    Традиционная для донецких квартирных объявлений формулировка – «районы обстрелов не предлагать». Раньше было по классике: от севера на северо-запад – три района, близкие линии боевого соприкосновения. Всегда, годами регулярные обстрелы. Те самые хрестоматийные восемь лет.

    - Сегодня слов «прифронтовой район» больше нет, – констатирует Кулемзин. – Обстреливаются не три, а девять из девяти районов Донецка. Даже те, которые мы считали тыловыми – Буденновский, Пролетарский, Калининский – больше ими не являются. И летят к нам не мины, а РСЗО.

    Но все равно: куда-то прилетает больше, а кому-то – в Ленинский вот, не сглазить бы – меньше.

    - В общежитие недавно приехали люди из Петровского района Донецка, где все годы постоянные бомбежки, – продолжает директор школы Харченко. – Оно около нас, общежитие – бывшее заводское, теперь у управляющей компании на балансе. Там много беженцев – из Волновахи, из Мариуполя... Многие дети у нас в школе учатся с весны, так что мы уже давно знакомы, получается.

    - Дали три полуторалитровые и долили пол-литра в бутылочку, – возмущается Мария Александровна, выходя из школы №26. У Марины Александровны – удостоверение беженца, сама она из-под Волновахи: освобожденные территории, сильно поврежденный в боях дом.

    - Это же до смешного дошло, – продолжает она. – Спасибо огромное, вода нужна как... ну, как воздух она нам нужна. Но лучше пол-литра недодать...

    - Если недодать, то ведь тоже будут жалобы.

    - Недодавать лучше, - уверена Мария Александровна. - А то – по бутылочкам отливать... Позорище.

    На одном объявлении, прикрепленном к двери школы – «Вода дается по 5 литров в руки единоразово». На другом, только что повешенном – «Просим приносить с собой дополнительную тару для разлива воды. Вода для раздачи в бутылях объемом 1,5 литра».

    Это значит, что пятилитровки кончились. А для раздающих – еще и сигнал: крутись как хочешь.

    Потому что бесплатная российская вода в бутылках – дело строгой отчетности выдающих перед властями. Нравы и практики контроля и надзора в ДНР и так-то не лилейные. А если в деле гуманитарка – тем паче. Выдашь меньше предписанного, на тебя пожалуются – мягко говоря, будут вопросы. Это во-первых.

    Во-вторых есть еще одно правило: целостность упаковки не должна быть нарушена. А пятилитровых в школе больше нет, есть только по полтора. И кто-то говорит: «Да откройте и долейте, я с собой пустую принес». А другой – увидит и тоже может пожаловаться: разливают на сторону. Хорошо, если в район – а ведь может и в контроль-надзор.

    А в школе №26 только в первый день было 7 тыс. выдач по пять литров. Потом – еще больше. И как выпутываться?

    - Просим людей, например, чтобы с соседями компоновались, – говорит Харченко, директор школы. – Вы, допустим, один живете, а по соседству двое. Придите вместе, если можно, получите десять полторашек на троих. Россия-матушка и так нам помогает. Мы же не можем говорить «не привозите [бутылки] по полтора литра, привозите только по пять», правда ведь.

    - А почему не можете, кстати?

    - Нельзя, неудобно.

    Полулитровые – в довесок к «полторашкам» – начали приходить из России вскоре и в изобилии. Выкрутились, стало быть. Потому что говорить можно обо всем. Особенно когда нужно.

    * * *

    Донецк, помимо всего прочего – это город не только большой души и гигантского мужества, но и выдающегося чувства слова.

    - У нас касочный! – предупреждает сотрудница администрации одного из районов города. На манер популярного видео из совсем уже прошлой, хоть и недавней жизни – где тетка на всех орет «у нас масочный!». В переводе означает примерно следующее: «Нам тут с ночи накидывают, трое раненых, женщина погибла, и вот пару минут назад опять прилетело, так что вы бронеСИЗы берите с собой, раз к нам собрались».

    В другом донецком районе от пожилого долговязого водяника Михаила – перед выездом на трубы и насосы: что цело, что сгорело, что забилось от долгого неиспользования – на вопрос «бронежилет надевать?» можно услышать «А смысл?». Причем голосом Василия Ливанова из мультиков про удава и прочую живность.

    Когда конец фразы совпадает со свежим разрывом – а за этим в Донецке нынешним летом не ржавеет почти никогда, – Михаил не менее задумчиво произносит:

    - Метров 300 примерно. Вы броник накиньте, все же, мало ли что.

    Сам при этом остается в рубашке с коротким рукавом, кепке, шортах и сандалиях.

    - Жарко же, – поясняет он. – И полгода уже, привык.

    Или вот из традиционных для столицы ДНР заметок фенолога: «Когда идет дождь, не бывает «Града». А также «Урагана», «Смерча» и прочих – ну да, вполне погодных явлений, если говорить о нынешнем Донецке. Не выезжают «укропы» в дождь на ракетные обстрелы. То ли промокнуть боятся, то ли увязнуть с техникой и получить совсем уже гарантированную «ответку». Дожди, правда, в это лето редкость, совсем. А на улице – до +35.

    В магазине «Донецкий сувенир» – собственно, сувениры. Кованый уголь. Кованые розы; и то, и другое – равноправные символы Донецка. Композиция: кованый уголь с розами и гильзами – уже обычными, разнокалиберными. Футболки с символикой спецоперации – «Zадание будет Vыполнено», например. С портретами героев ДНР – Гиви, Моторола, первый глава республики Александр Захарченко, которого убили как раз напротив «Донецкого сувенира»: 2018 год, взрыв в кафе «Сепар», где теперь мемориал.

    Вдруг – среди строгости и памяти – знакомый логотип «Я\МЫ». «Я\МЫлся с ковшиком» – поясняет надпись на очередной футболке.

     

    - Вашего размера нет, – огорчает продавщица. – Расходится хорошо, потому что жизненная. Где живете – а, тут в гостинице? У вас вода круглосуточная, так что вам и не положено.

    Улыбается, конечно. Но по-честному – кругом права. Если этим летом у тебя в Донецке вода 24/7, то футболка такая – что чужая медаль.

    * * *

    - С 22 февраля дома ни капли, – сообщает женщина у очередного крана.

    Это уже не цистерна, а котельная у многоэтажки по улице...

    - Не надо улицы только называть, ладно? – чуть ранее просит Алексей Кулемзин, глава Донецка. – Школы – да, мы объявляем, чтобы люди знали, где брать техническую и питьевую бесплатно. А вот остальное – лучше лишний раз не обозначать. Украинские подлецы узнают о том, где происходит выдача воды, и туда летят обстрелы...

    - С 22-го говорите? Но СВО 24-го же началась?

    - Нет, до операции. С 22-го, – уверена женщина. – Ни капли домой в кран. Я запомнила, потому что перед этим событие было.

    То есть, на следующий день после признания ДНР и ЛНР Россией – собственно, «события» – воды в Донецке уже не было.

    - У нас в мае еще дома была, по графику, – говорит Татьяна, тоже ждущая своей очереди. – В конце мая не стало – что в многоэтажках наших, что в частном секторе.

    Ну да: обстрелы подстанций, коммуникаций. Вылетела энергоподача в насос – до свидания, водопровод.

    - Сюда ходим и еще в школу, – продолжает Татьяна. – Там теперь еще и в бутылках для питья бесплатная, из России, знаете?

    - Кто последний? – обращается подошедшая: колесная тележка, штук восемь пустых пятилитровых. В очереди перед ней уже человек десять.

    - Вам куда везти потом?

    - Отсюда не видно, – говорит она. – Пять домов отсюда. Может, шесть. Тележка есть, и ладно.

    - Мы еще на ручей на Молодежную ходим – родник из под земли. Спуститься можно, а подняться трудно. Полдня отдай, чтобы на пару дней набрать...

    - И дождей нету. Нет ни одного дождя...

    - Не бросайте нас, и воды бы побольше...

    - По центру Донецка уже бьют, что творят. Никуда не спрячешься...

    * * *

    - Ура, ловим дождь! – парой дней позже прерывает разговор о проблемах водоснабжения Людмила, жительница Донецка. И тут же, с первыми каплями, скрывается в своем подъезде, сопровождаемая сыном Мишей.

    Воду здесь дают раз в три дня, то есть, по идее – завтра. Но до Людмилиного пятого этажа доходит не всегда. Есть, конечно, врезки в трубу на первом – чтобы в каждый «водный день» вставать в очередь, набрать «на сколько есть сил» и утянуть набранное на пятый, в несколько приемов. Сил в семье – вот, все в наличии: Людмила да восьмилетний сын.

    - Папа там, – упреждает вопросы он.

    В этот раз Людмиле и Мише можно поехать на лифте – совсем без риска застрять. Вы же помните: когда идет дождь, не идет «Град» и тому подобное – бьющее, в том числе, и по электросетям. Прилет в подстанцию, просто обрыв – и несколько часов в остановившейся кабине обеспечено. А тут не только можно, но и нужно лифтом ехать. Чтобы побыстрее, чтобы успеть.

    Потому что ливень, первый за несколько недель в Донецке – это нежданный «водный день». На балконах и подоконниках появляются ведра и тазики. А из окон девятиэтажки высовываются палки с небольшими ведерками из-под солений или майонеза.

    Среди дождевых хитростей Донецка – сложные конструкции с пластиковыми желобами.

    Укрепленные на окнах полуторалитровые бутылки, разрезанные вдоль и поставленные под углом – чтобы больше ловило и надежнее стекало. Если у вас частный дом, и во дворе у него есть беседка, а на ней – полиэтиленовый тент, то можно проткнуть его трубочкой изнутри и подставить ведро. А если с дождем повезет – то потом и второе.

    На следующий день Людмиле, Мише и их соседям дадут воду – хотя бы на первый этаж, если не прилетит по трубам, насосам либо электричеству. И цистерна, конечно, рано или поздно приедет – не прямо к подъезду, так по соседству. И в котельную, что неподалеку, воду привезут. И в городе, если что, можно раздобыть – зайдя в школу и отстояв очередь к голубому резервуару, наполняемому по заявке в МЧС.

    Но ливень в Донецке, если его правильно поймать, приносит воду прямо домой. И почти что через кран.

    * * *

    - Мы со всем справимся, – обещает Татьяна Темникова, глава Ленинского района Донецка. Вопрос «а что будете делать, если все это продлится до зимы?» ей уже знаком – как и список мер на этот случай. – Наши ребята, девушки из коммунхоза – герои, за ними город как за каменной стеной, им ордена давать надо.

    На улице Университетской в центре Донецка, где недавно разбросали противопехотные мины «Лепесток», висит мемориальная доска: «Вечная память работникам ЖКХ, погибшим на рабочем посту от обстрелов ВСУ в 2014-2015 г.г.». Десять мужчин, две женщины – 12 имен. Из них четверо – «Вода Донбасса», то есть республиканский водоканал.

    Сколько их коллег погибло на рабочем посту в 2022-м, пока что не говорят. Можно предположить, что женских имен в этот раз будет больше. Мужчины-коммунальщики почти сплошь мобилизованы, бронь редка, а где есть – так пользуются ею не всегда; как в Великую Отечественную, в полный рост.

    Отсюда, кстати – еще одна здешняя присказка. От коммунхозовских женщин, которые в эти месяцы впахивают за нескольких ушедших: «Вот они, наши мужики: хоть к «укропам» под огонь, лишь бы в трубе не ковыряться и тележки с водой не таскать». Тоже донецкий юмор.

     

    * * *

    Когда все закончится, говорит Алексей Кулемзин, от включения насосов близ Славянска до подачи воды в Донецк пройдет от восьми до двенадцати часов.

    - Но мы также понимаем, – продолжает глава администрации Донецка, – что главная задача будет решаться не коммунальщиками ДНР. А союзными вооруженными силами. Пока мы не возьмем канал Северский Донец – Донбасс, не получим неисчерпаемый источник, не подадим воду сюда – а для этого не починим комплексы насосов, с которыми на той стороне все может случиться, потому что мы понимаем, с кем имеем дело... Поживем – увидим, все молитвы Богу читаем.

    «Просто вода» – предлагает вывеска на киоске. Киоск – на бульваре Пушкина, самый центр Донецка и основной его променад, в том числе ресторанный. Почти все заведения работают, хотя бульвар обстреливали неоднократно. В последний раз – в начале августа, когда по соседству в оперном театре прощались с «Корсой», полковником Ольгой Качурой – от украинских ракет на бульваре погибли люди, в том числе бабушка с внучкой.

    «Просто вода» стоит 80 рублей за пол-литра – всего на десятку меньше, чем отменное разливное пиво здесь же. Наживаться никто не собирается, да и берут просто воду редко: в город на жару здесь стараются выходить со своей водой. Но и позицию в меню, и высокую цену – сохраняют. И, когда все закончится – собираются оставить.

    Чтобы и дальше помнили, что и чего стоило в Донецке мирным летом 22-го года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •