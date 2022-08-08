Оборона ключевого украинского укрепрайона надломлена

Вооруженные силы России и войска ЛДНР сконцентрировали свои наступающие усилия на двух направлениях. В частности, в сводках регулярно фигурирует поселок Пески, а также направление на Соледар. Почему эти точки принципиально важны для развития боевых действий и как будут развиваться события тогда, когда они будут в итоге освобождены?

Основные события спецоперации сейчас развиваются на двух участках донбасского фронта: вокруг Авдеевки (в том числе возле поселка Пески) и на линии Северск – Соледар – Артемовск. Авдеевку в лоб никто штурмовать не собирается. Пока преждевременно говорить и о полном контроле над поселком Пески. Однако по факту там уже идут зачистка и разминирование, в том числе и западной его части.

Пески важны и сами по себе, как знаковая территория, c которой постоянно велся обстрел Донецка, и как важнейший укрепрайон в районе донецкого аэропорта. Но особенно важно, что это район, через который в данный момент союзными силами осуществляется последовательное окружение Авдеевки. Сейчас противник пытается оборудовать новую линию обороны за Песками, опираясь на следующие по дороге села: Водяное и Первомайское.

Занятие Песок будет означать серьезный прорыв именно в структуре обороны Авдеевки, поскольку эти позиции оборудовались противником давно и навсегда, а сейчас времени и ресурсов на обустройство новой системы обороны на новых позициях у противника нет. Можно бесконечно долго цепляться за промзону Авдеевки, но в реальности никакой новой линии обороны вокруг города уже не организовать.

По большому счету, задача наступающих союзных сил заключалась в уничтожении именно этой самой первой линии обороны, среди которой выделялись именно Пески. С их занятием дальнейшие события вокруг Авдеевки станут более прогнозируемыми. Взламывать дальнейшую украинскую оборону будет намного проще.

На северном участке идут бои на окраине Нью-Йорка, но продвижение союзных сил на всех этих участках медленное, поскольку именно эти позиции укреплялись ВСУ на протяжении восьми лет. Отдельные села превращены в один большой бетонный блиндаж. Проход этой линии обороны сам по себе способен обеспечить выход на оперативный простор, даже если противник будет пытаться обустроить новые позиции. Точно так же он пытался создать новую линию обороны после потери Северодонецка и Лисичанска. И где она теперь?

Другое дело, что ВСУ, похоже, больше не могут компенсировать провалы в своей обороне новыми резервами и артиллерийской защитой.

В Киеве запутались в целях. Командование ВСУ (в частности, министр обороны Резников) настаивает на удержании донецкого фронта любой ценой, а Зеленский и его окружение считают более важным организацию «контрнаступления», исходя из пропагандистских и политических соображений. В результате несколько странных логистических решений, предпринятых ВСУ, привели к провисанию обороны донецкого направления без каких бы то ни было улучшений на других фронтах. Более того, небольшой плацдарм на восточном берегу реки Ингулец, который считался в Киеве опорой для наступления на Херсон, в последние дни практически обескровлен.

Важно при этом понимать, что продвижение союзных войск ведется не линейно. Например, после построения Киевом линии обороны вдоль трассы Северск – Артемовск первоначальное продвижение велось именно на Северск. Так было примерно полторы-две недели назад. Затем был достигнут серьезный прорыв на южном участке этого направления – на Артемовск. А теперь максимальное давление оказывается на Соледар – не совсем в центр позиции, но близко к тому. В результате противник оказывается дезориентирован и не может оперативно маневрировать резервами, а тактика ВСУ с использованием западного вооружения оказалась не настолько эффективной, как предполагалось.

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В данный момент ВС РФ и союзники вышли и частично закрепились на восточных окраинах Артемовска и Соледара одновременно. Линия обороны противника еще не прорвана, но надломлена. Ее разрыв хотя бы в одном месте будет означать откат к Славянску и оставление Авдеевки в окружении и без снабжения. Как показал опыт последних месяцев, это практически сразу же означает падение укрепрайона в целом. Но и Соледар, и Артемовск все-таки важные населенные пункты, занятие которых требует новых усилий, несмотря на серьезные успехи и преимущество союзных войск.

Соледар – городок небольшой (примерно 10 тысяч человек до эвакуации, при советской власти численность населения достигала 15 тысяч), но экономически уникальный. Здесь с незапамятных времен добывали соль. К 2014 году концерн «Артемсоль» был крупнейшим соледобытчиком в Центральной и Восточной Европе, на 90% обеспечивал потребности в соли Украины и был включен в перечень стратегически важных для национальной безопасности предприятий. И это в стране, в которой главный национальный продукт и символ – сало – напрямую связан с солью.

Запасы соли там оцениваются в гигантскую цифру 13 миллиардов тонн, из которых за 150 лет добычи выработано только около 200 миллионов. Читатели постарше легко вспомнят характерную килограммовую упаковку соли с логотипом в виде синего подсолнуха.

И Соледар, кстати, далеко не единственный подобный пример. Донбасс весь представляет из себя уникальное собрание стратегически важных для экономики предприятий. Из той же категории «Азовсталь», Алчевский металлургический комбинат, химические заводы в Лисичанске и Северодонецке, антрацитовые шахты в Торезе, крупнейший в Европе бетонный завод в Амвросиевке.

В 2015 году Роспотребнадзор запретил импорт продукции «Артемсоли», а поскольку на Россию приходилось 55% продаж, предприятие практически встало. Были попытки нарастить экспорт в Восточную Европу (Венгрия, Польша, Литва – вообще местная соль экспортировалась в 22 страны мира), но основная ставка была сделана на контрабанду. «Артемсоль» около года пыталась поставлять в Россию пищевую соль под видом технической, чтобы обойти запрет Роспотребнадзора, но схема быстро вскрылась, и любые контакты с этим предприятием были запрещены.

Сейчас в головной офис «Артемсоли» прилетела ракета, предприятие полностью перестало функционировать, хотя сами разбросанные вокруг города рудники не пострадали. А «соляной кризис» на Украине начался еще в 2015 году, и на данный момент по всей стране испытывается острая нехватка соли.

Соляные рудники уходят в глубину на сотни метров и представляют из себя сложный лабиринт. Есть даже подземная часовня времен Александра I и подземный санаторий (пациентов с легочными болезнями окуривали парами соли). Теоретически эту систему можно превратить в подобие «Азовстали», но там нет идейных борцов, да и в принципе сейчас уже никто не будет устраивать из Соледара очередную показательную и бессмысленную оборону. Бои на данный момент идут в промзоне завода КНАУФ, а артиллерия работает по северо-западным окраинам и по степи дальше, чтобы исключить подвоз в Соледар резервов.

Дальнейшее развитие событий в целом понятно. Линия обороны противника по позиции Северск – Звановка – Соледар – Артемовск будет вскорости пройдена.

Авдеевка постепенно попадает в так называемое оперативное окружение. Учитывая участившееся дезертирство в составах так называемых номерных пехотных бригад противника, оборона всех укрепрайонов типа Авдеевки будет постепенно рушиться. Контрнаступление противника не просматривается в связи с отсутствием резервов, несмотря на пропагандистские крики Зеленского о создании новой армии.

Оговоримся – ожидать сейчас решительного прорыва все-таки было бы преждевременно. Не совсем понятно, насколько ВСУ способны насытить оборону района Славянска и Краматорска, а без этого сложно делать обоснованные прогнозы. Это станет ясно, скорее всего, в течение текущей недели.