Украинские силовики, отходя из села Владимировка под Соледаром в Донбассе, отравили воду в колодцах, рассказал местный житель Александр.

«В колодцах вода не питьевая, во-первых, она техническая, во-вторых, там трупы животных. Я даже видел, как они (украинские силовики) два мешка селитры высыпали», – передает РИА «Новости» слова местного жителя.

Один из военнослужащих Народной милиции ЛНР пояснил, что это не единичный случай, украинские силовики, отходя, травят воду и оставляют даже отравленную пищу в надежде навредить военнослужащим республики, а также мирным жителям.



«Мы коллаборанты, а не мирные жители для них (для украинских силовиков), они нас за людей не считают», – рассказал Александр.

В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки. Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.