Водоснабжение остается одной из главных проблем Донбасса
Донецку необходимы 230 тысяч кубометров воды в сутки, а в наличии только 50. Поэтому вода в регионе — важнейший ресурс. (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
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14 августа, воскресенье | Последнее обновление — 21:10 | vz.ru
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