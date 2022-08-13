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13 августа, суббота  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

Взятие Песков показывает эффективность наступления союзнических сил Алексей Майшев/РИА Новости
Союзнические войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка. Бои за этот пункт оказались самыми масштабными, став для пехоты ВСУ «мясорубкой и адом». Теперь войска союзников могут ускорить продвижение в направлении Артемовска, Соледара и других городов, что в итоге приведет к полному освобождению Донбасса и психологическому надлому киевского режима. Подробности...
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Южная Азия стала жертвой антироссийских санкций

Протестная активность подогревается прежде всего неумелыми действиями властей Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как русские импровизировали, защищая Одессу от нацистов

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Тимур Шерзад, журналист
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

    Взятие Песков показывает эффективность наступления союзнических сил
    		   13 августа 2022, 19:30
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Союзнические войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка. Бои за этот пункт оказались самыми масштабными, став для пехоты ВСУ «мясорубкой и адом». Теперь войска союзников могут ускорить продвижение в направлении Артемовска, Соледара и других городов, что в итоге приведет к полному освобождению Донбасса и психологическому надлому киевского режима.

    В субботу Минобороны России сообщило об освобождении поселка Пески, который расположен к северо-западу от Донецка и граничит с Куйбышевским районом города. Первые бои за этот поселок между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и Донецкой народной республикой (ДНР) велись в 2014-2015 годах, тогда Киеву удалось вернуть контроль над населенным пунктом.

    Кроме того, в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в ДНР полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады. Ранее на этой неделе в районе Песков в результате ударов ВКС России была разгромлена 56-я мотопехотная бригада ВСУ – уничтожено до 70% личного состава.

    В конце прошлой недели глава ДНР Денис Пушилин отмечал в своем Telegram-канале, что брать Пески было сложно – противник «буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели». «Но это им не помогло – бежали, бросив БК (боевой комплект), амуницию, тела своих «побратымив», – писал Пушилин.

    О ходе кровопролитных боев за Пески рассказывал в начале месяца боец ВСУ Сергей Гнездилов, который называл происходящее «мясорубкой», «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты» и «персональным адом» – однажды за одни сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работало только два миномета 82 и 120 мм. «Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – делился впечатлениями Гнездилов, который не скрывал радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.

    Многие годы камнем преткновения была база вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Песках. Оттуда противник обстреливал северную и западную части Донецка – Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы, а также поселки Старомихайловку и Лозовое. Освободившие объект бойцы батальона «Сомали» обнаружили там немецкий пулемет MG 42, известный как «пила Гитлера», и американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Как сообщали «Известия», древний пулемет выстреливает 1200 патронов в минуту и по-прежнему применим на поле боя.

    В экспертной среде по-разному восприняли взятие Песков. Для одних это серьезный этап в освобождении всего Донбасса, для других – только тактический эпизод. Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин сравнивает освобождение этого пункта с переходом под контроль союзных войск Волновахи и Попасной. Эксперт ожидает подвижек на других направлениях с опорными пунктами украинских военных формирований. «Уже есть подвижки в направлении Артемовска, Соледара, Северска», – отметил эксперт.

    По словам Дандыкина, Россия активно применяет ракетные войска, артиллерию и авиацию по уничтожению резервов противника, в том числе «установки кочующей ПВО». «Украина несет потери в районе Харькова, Николаева. Противник находится в постоянном напряжении, это не дает ВСУ возможностей перебросить войска в направлении Донбасса, поэтому

    в ближайшее время союзнические войска выйдут на линию Славянска и Краматорска, чтобы завершить освобождение Донбасса»,

    – прогнозирует Дандыкин.

    }Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что освобождение Песков ухудшает положение ВСУ на данном участке фронта. «Но это не более чем тактический эпизод, нам нужны масштабные продвижения вперед в рамках второго этапа специальной военной операции (СВО). Будем рассчитывать, что этот эпизод ляжет в копилку наших побед и успехов. Именно из таких успехов на различных участках фронта будет складываться наш общий успех в ходе СВО», – считает Коротченко.

    Собеседник не ожидает ослабления обстрелов Донецка, потому что освобождение Песков – это не взятие Сталинграда, Берлина или Кенигсберга. «Пески – мелкий населенный пункт. Мы постепенно движемся вперед, российская военная машина переламывает ВСУ», – добавил Коротченко.

    #{relatedДоцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев тоже считает, что «ВСУ будут интенсивно продолжать обстрелы Донецка из других участков, поэтому надо дальше гнать украинских националистов и уничтожать их технику». По его словам, освобождение Песков пополняет копилку побед союзнических сил, но не решает многих проблем. «Это очень важный задел для освобождения Донбасса. Нам теперь нужно освободить Артемовск (Бахмут), потому что это развилка, после которой сможем брать в окружение Авдеевку и начать борьбу за освобождение Славянска и Краматорска», – считает Перенджиев.

    Эксперт объяснил, что Пески удалось взять за счет нескольких факторов. Это не только умение маневрировать, применять технику, но и профессиональная артиллерийская поддержка. «Использование для разведки беспилотников и нанесение точечных ударов в самые уязвимые места и бреши во многом определило быстроту взятия этого укрепленного пункта», – подчеркивает собеседник.

    Член ассоциации историков Союзного государства, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин добавляет, что «союзнические войска аккуратно и ценой минимальных потерь взламывают линию обороны украинских фашистских формирований». «Мы действуем без ура-патриотизма, без порочной практики взятия населенного пункта к каким-либо знаменательным датам. Наши военные зашли в Пески неделю назад и аккуратно зачищали этот населенный пункт. Мы показываем войну нового вида и это пугает наших геополитических противников», – считает Макушин.

    Военный историк назвал Пески одним из опорных оборонных пунктов, пролом которого «заставит отступить противника». «Если посмотреть на карту, то районы Донбасса – это сплошная городская агломерация.

    Как только мы выбьем противника оттуда, выйдем на рубеж Артемовск – Соледар, полностью очистим их, у киевского режима произойдет психологический слом,

    будет существенно уменьшена помощь режиму президента Украины Владимира Зеленского, либо произойдет его смена», – предположил собеседник.

    На удержание этой линии фронта Зеленский бросит все силы и «киевская власть будет пытаться остановить телами, то есть жизнями украинцев наступление союзных войск». В качестве примера Макушин назвал случаи призыва в ряды ВСУ уже получивших ранение бойцов, способных передвигаться только при помощи трости или костыля, и мужчин старше 50 лет. О всех этих фактах он узнал от семей с Украины. «Можно только представить, насколько на Украине выбиты мобилизационные ресурсы. Мне жалко украинский народ. Когда с него сойдет информационный дурман, то произойдет сильный психологический надлом. Нам уже пора задуматься над тем, как приводить этих людей в нормальное психологическое состояние», – считает собеседник.

    По словам Макушина, в общественном украинском мнении уже происходят изменения, они пока не панические, но все к этому идет. «Я более чем уверен, что наше командование не допустит резких и неподготовленных действий, наступление будет развиваться планомерно и методично, как это происходило в годы Первой и Второй мировых войн», – подытожил историк.

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