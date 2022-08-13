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13 августа, суббота | Последнее обновление — 14:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт объяснил значение освобождения Песков
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Военный эксперт объяснил значение освобождения Песков
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Освобождение Песков – это знаковый успех, который усилит наступательный порыв союзных сил, теперь обстрелы Донецка станут реже, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. О том, что в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике, в субботу сообщили в Минобороны.
«За последние восемь лет в Песках создавались укрепленные оборонительные сооружения, поселок стал знаковым опорным пунктом ВСУ. Именно отсюда украинцы постоянно обстреливали Донецк, причем даже не из дальнобойной артиллерии, а из минометов. Поэтому освобождение Песков – очень знаковый момент. Это освобождение так же важно, как освобождение Волновахи и Попасной», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
На этом направлении велись кровопролитные бои, подчеркивает собеседник, поэтому скоро стоит ожидать подвижек на других направлениях, где находятся опорные пункты украинских военных формирований. «Уже есть подвижки в направлении Артемовска, Соледара, Северска», – отметил эксперт.
Успех союзных войск по освобождению Песков стал возможен вскоре после того, как ВСУ оттянули часть войск и артиллерии к херсонскому направлению. «По дороге ВСУ прилично «пощипали» и наши войска сумели добиться успеха», – добавил собеседник.
Об освобождении Песков сообщили в субботу в Минобороны. Кроме того, в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады.
Ранее на этой неделе стало известно, что в районе Песков в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения было уничтожено до 70% личного состава.
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В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР
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В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне идут бои, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.
Ранее офицер ВСУ рассказал о подземных укрытиях времен СССР под Соледаром.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
Командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский, находящийся в плену в ЛНР, извинился перед жителями Донбасса.
«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – сказал он в интервью Первого канала, передает Lenta.ru.
Он отметил, что лично не хотел бы встречаться с жителями Мариуполя, так как в их глазах украинские военные стали «извергами». Ранее Волына назвал гибель пленных в колонии в Еленовке страшной трагедией.
В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета.
ВСУ передислоцировали штаб из Артемовска
Разведка Луганской народной республики отмечает передислокацию штаба украинских военных из Артемовска в Краматорск, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечена передислокация штаба ВФУ, базирующегося в населенном пункте Артемовск. Офицеры управления, начальники служб и командный состав переведены в защищенный пункт управления, находящийся в Краматорске», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
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ВСУ покинули Нагорное и переместились в сторону Соледара
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Подразделения украинских военных оставляют поселок Нагорное на трассе Лисичанск – Бахмут и направляются в сторону Соледара, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледара. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Пушилин назвал сроки проведения референдума в ДНР
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Дату референдума о присоединении Донецкой народной республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой народной республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», – сказал он.
Пушилин отметил, что у ДНР уже есть опыт проведения референдума, а также выборов главы республики и парламента.
Ранее глава республиканской Общественной палаты Александр Кофман заявил, что референдум о вступлении в состав России в Донецкой народной республике (ДНР) может пройти в сентябре.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ЛНР заявили о существенных успехах союзных сил в Соледаре
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Союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Что касается населенного пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города... успехи там существенные», – передает ТАСС его слова в эфире канала «Соловьев Live».
При этом Марочко добавил, что более точное их нахождение озвучить не может «до разрешения командования».
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Появилось видео уничтожения позиции ВСУ под Соледаром разведчиками ЛНР
Разведчики народной милиции Луганской народной республики разбили позицию украинских военных под Соледаром в Донецкой народной республике, соответствующее видео опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как ранним утром группа незаметно подошла к противнику. Итогом операции стало уничтожение замаскированной позиции украинских военных у полевой дороги. Со слов луганских разведчиков, пост противника располагался в лесопосадке и использовался для нападения на бойцов союзных сил, пишет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Поселок Пески освобожден от украинских националистов
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В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады.
10 августа в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава.
Начальник медицинской части 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая, комментируя ситуацию в Песках, заявила украинская артиллерия стала для вооруженных сил Украины «скорее проклятьем, чем прикрытием».
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала ситуацию в поселке Пески и направление на Соледар, объясняя, почему эти точки принципиально важны для развития боевых действий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Путин приравнял один день службы на границе с Донбассом и Украиной к двум
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день выполнения задач по охране границы России с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум.
«Засчитывать военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач по охране государственной границы РФ <…> за два дня», – говорится в указе президента.
Ранее Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским коллегам.
ВСУ выпустили по Донецку из «Урагана» три ракеты с минами «Лепесток»
Украинские военные в 14.30 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО «Ураган» с минами ПФМ-1 «Лепесток» по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 (совпадает с мск) – н.п. Карловка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток»)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее украинские войска за 20 минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку.
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Токсичное облако образовалось над Донецком после обстрела пивзавода
В результате обстрела территории донецкого пивзавода оказалась повреждена емкость системы охлаждения, произошла утечка более шести тонн аммиака, над городом образовалось токсичное облако, заявил руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«10 августа артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе. В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Он уточнил, что после взрыва появилось токсичное облако, оно разошлось на площади в два квадратных километра. Один сотрудник завода погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей.
МЧС ДНР не допустило жертв среди мирного населения, последствия артиллерийского удара удалось ликвидировать.
«Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты химического терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма», – заключил Мизинцев.
Ранее украинские военные почти за два часа пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров.
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ВСУ обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк
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Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов и 20 ракет из «Града», сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по направлениям: 9.05 – н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 9.05 – н.п. Дзержинск – н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм; 9.05 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
«В 09.05 из населенного пункта Красногоровка по Донецку (Кировский район) выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – сообщает Центр.
«За истекшие сутки Представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 333 единицы различных боеприпасов», – говорится в сообщении. Отмечается, что было повреждено 42 домостроения в Донецке, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Фигуру Солдата Победы доставили на Саур-Могилу
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На мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили 9-метровую фигуру Солдата Победы – один из ключевых элементов мемориала. Специалисты уже приступили к ее техническому монтажу. В ближайшее время воссозданная скульптура вернется на свое историческое место – к подножию стелы на вершине кургана.
Фигура солдата была доставлена к мемориальному комплексу в разобранном виде. Устанавливать ее будут по частям. Наибольшая сложность заключается в сопряжении скульптурной композиции и облицованной гранитом 36-метровой стелы, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.
Проверить ход работ приехал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, а также представители руководства Донецкой народной республики.
«Скульптура солдата, который является центральным элементом скульптурной композиции мемориала, доставлена на трейлере. Еще не вся – голову бойца и руку с автоматом отливали отдельно, но вскоре мы начнем ее сборку и установку», – сказал Овсиенко.
Восстановлением мемориала занимаются Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. Все работы идут в соответствии с графиком, и в конце августа должны быть завершены. Как отметил Овсиенко, восстановление мемориального комплекса Саур-Могила – больше чем просто «стройка».
Напомним, в ходе ожесточенных боев в августе 2014 года мемориальный комплекс Саур-Могила был разрушен прицельным огнем со стороны ВСУ. Часть элементов (стела, фигура Солдата Победы, некоторые рельефы) была разбита вдребезги.
В 2022 году к восстановлению мемориала приступили Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации. В кратчайшие сроки были воссозданы 4 исторических рельефа, 36-метровая стела и 9-метровая фигура Солдата Победы.
Медведев встретился в ЛНР с Пушилиным и Пасечником
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Луганскую народную республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным.
«По поручению президента России провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампредседателя Совбеза рассказал, что «на совещании, в котором приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, рассмотрели и вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР».
«Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан. Глава СК проинформировал о ходе расследования преступлений, совершенных украинскими националистами, и сборе доказательств в рамках возбужденных уголовных дел», – добавил Медведев.
Ранее Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
В МИД назвали фейком данные об «отправке добровольцев» из Северной Кореи для участия в СВО
Сообщения о том, что Северная Корея якобы предложила направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине, являются фейками, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.
«Обратили внимание на растиражированные в интернет-пространстве и подхваченные некоторыми представителями блогосферы и околоэкспертных кругов вбросы о якобы поступившем от КНДР по дипломатическим каналам предложении направить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в спецоперации в Донбассе. В этой связи хотели бы со всей ответственностью заявить: данные сообщения* от начала и до конца являются фейками. Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», – передает ТАСС его слова.
Нечаев также выразил убежденность, что боевых возможностей российских Вооруженных сил и войск Народных милиций ДНР и ЛНР вполне достаточно для успешного выполнения задач военной спецоперации на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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