Освобождение Песков – это знаковый успех, который усилит наступательный порыв союзных сил, теперь обстрелы Донецка станут реже, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. О том, что в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике, в субботу сообщили в Минобороны.

«За последние восемь лет в Песках создавались укрепленные оборонительные сооружения, поселок стал знаковым опорным пунктом ВСУ. Именно отсюда украинцы постоянно обстреливали Донецк, причем даже не из дальнобойной артиллерии, а из минометов. Поэтому освобождение Песков – очень знаковый момент. Это освобождение так же важно, как освобождение Волновахи и Попасной», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

На этом направлении велись кровопролитные бои, подчеркивает собеседник, поэтому скоро стоит ожидать подвижек на других направлениях, где находятся опорные пункты украинских военных формирований. «Уже есть подвижки в направлении Артемовска, Соледара, Северска», – отметил эксперт.

Успех союзных войск по освобождению Песков стал возможен вскоре после того, как ВСУ оттянули часть войск и артиллерии к херсонскому направлению. «По дороге ВСУ прилично «пощипали» и наши войска сумели добиться успеха», – добавил собеседник.

Об освобождении Песков сообщили в субботу в Минобороны. Кроме того, в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады.

Ранее на этой неделе стало известно, что в районе Песков в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения было уничтожено до 70% личного состава.

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