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13 августа, суббота | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Под Артемовском уничтожены две роты ВСУ
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Под Артемовском уничтожены две роты ВСУ
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В ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады, сообщили в Минобороны России.
«В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Кроме того, ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более трехсот военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.
«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170-ти националистов и 12 единиц военной техники», – сообщили в Минобороны.
В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования «Правый сектор*» (запрещен в РФ) в районе населенного пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики, уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад с боеприпасами к ней. В районе Доманевки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах», – добавили в военном ведомстве.
Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Соледар и Артемовск, три артиллерийских взвода орудий «Акация», а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, сообщили в военном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Названа площадь зоны отчуждения в случае аварии на Запорожской АЭС
В случае аварии на Запорожской АЭС из-за украинских обстрелов зоной полного отчуждения станет территория в 5,5 тысяч кв. км, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, это произойдет, если будет нарушена целостность системы охлаждения реакторов или хранилища отработанного топлива. В этом случае ситуация будет аналогична той, что произошла на Фукусиме, передает Sputnik Зарубежье.
Постпред заявил, что зона заражения зависит от метеорологической ситуации во время возможного ЧП. Основными радиоактивными элементами будут изотопы цезия-137 (период полураспада 30 лет), йод-131 (период полураспада 8 дней) и рутений-106.
Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД, что саркофаги с отработанным топливом ЗАЭС можно повредить артиллерийским снарядом.
На Украине пожаловались на бегство призывников на подконтрольную России территорию
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Служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную России часть Запорожской области, сообщили в подконтрольной Киеву «Запорожской областной администрации».
«В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Утверждается, что организатором «схемы» был житель освобожденного Мелитополя, который перевозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов в Мелитополь, предварительно подготовив для каждого «легенду» о проживающих на подконтрольных РФ территориях родственниках или ведении волонтерской деятельности. Мужчина обеспечивал призывников жильем и помогал перебраться в Крым, заявляют в администрации. При этом мужчине вменяется статья о незаконном переправлении людей через государственную границу Украины, говорится в сообщении.
Аналогичную ситуацию выявили и в Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Во время проведения контрдиверсионных мероприятий пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли схему организации канала незаконной переправки в Россию военнообязанных украинцев», – говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
Утверждается, что группа людей работала в Харьковской области, где переправляла призывников в одно из приграничных сел Богодуховского района, после чего они должны перейти границу с Россией вне пропускных пунктов.
Ранее российские силовики со ссылкой на информацию от источников в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от пяти тысяч долларов.
СМИ: У Украины нет денег на выплаты военным
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Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике, сообщает Wall Street Journal.
«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», – цитирует издание министра финансов страны Сергея Марченко, передает РИА «Новости».
Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию. Издание пишет, что налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов.
При этом более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в 5 млрд долларов.
Ранее на Украине заявили о трате годового бюджета Минобороны за месяц.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.
На Украине призвали проверить всех украинцев на связь с Россией
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил проверить всех без исключения украинцев на предмет возможного сотрудничества с Россией.
«Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих крыс находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории», – приводит слова Данилова «Политика страны».
Ранее в Минобороны заявили, что власти Украины планируют провести в Харькове карательную операцию, чтобы выявить лояльных к России граждан, которых собираются пытать.
До этого украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.
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В Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS
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Обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в направлении Запорожской АЭС, обнаружили в Энергодаре, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Еще одно доказательство того, что Британия, США и Польша являются соучастниками режима Зеленского в атаках на Запорожскую АЭС. [Найдены] обломки американской высокоточной ракеты GMLRS, запущенной боевиками Зеленского по Энергодару», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов сообщал, что огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных. По его словам, один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
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В Запорожской области предупредили о возможной остановке реактора АЭС
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Украинские войска ведут прицельные обстрелы Запорожской АЭС, чтобы станцию «заваливать» снарядами, ракетами и дронами, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала.
«Боевики Зеленского выработали несколько стратегий, чтобы заваливать большим количеством снарядов, ракет, дронов и так далее, отвлекая систему ПВО и пытаясь ее пробить», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, украинская армия осуществляет целенаправленные обстрелы по охладительному контору, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов, линиям электропередач и сухому хранилищу ядерного топлива.
«Остановить реактор – это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива», – подчеркнул чиновник.
Ранее в Энергодаре обнаружены обломки запущенных в сторону ЗАЭС американских ракет GMLRS.
Ранее Рогов сообщал, что огонь по Запорожской АЭС вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинских военных. По его словам, один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
Началось строительство завода по производству «Байрактаров» на Украине
Строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине, заявил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Гендиректор сообщил, что уже начали строить фабрику Baykar, а также исследовательский центр и центр передового производства, пишет ТАСС.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что завод по производству «Байрактаров» на Украине может быть построен в течение нескольких месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года.
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ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины атаковали Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS, ракетная атака отражена, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«40 минут назад укронацисты нанесли удар по Новой Каховке. Ощутимых разрушений нет, большая часть отбита [системой ПВО]. ГЭС не повреждена», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что обстрел Каховской ГЭС велся из РСЗО HIMARS.
Ранее заместитель командующего народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ракеты к западным системам HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км уже есть у Киева.
Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила 16 РСЗО HIMARS от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия. По его словам, «у украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем».
На Украине решили сменить статус английского языка
Минкульт Украины предлагает расширить статус английского языка в стране, сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев.
«Министерство культуры и информационной политики Украины по соответствующему поручению премьер-министра начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. Предполагается, что будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на «УНН».
Карандеев добавил, что без спецстатуса английского языка Украина остается отделенной от ЕС и другого мира «языковым барьером».
«Будут внесены изменения в закон об образовании, закон о государственной службе. То есть в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком», – заявил чиновник.
Между тем сообщается, что в Киеве в новом учебном году не предусматривается преподавание на русском языке.
Так, передает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал ресурса «Клименко тайм», глава Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос одной из общественных организаций разъяснил ситуацию с изучением русского языка в киевских школах.
Согласно документу, в Киеве в 2022-2023 учебном году учебные программы «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучения русского языка ни как предмета, ни факультативно».
Напомним, в июле на Украине вступил в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.
Блинкен выразил беспокойство планами ДНР предъявить обвинения наемникам
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США обеспокоены предстоящим рассмотрением в Верховном суде ДНР обвинений в адрес граждан Великобритании, Швеции и Хорватии, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что Вашингтон «обеспокоен сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии». По его словам, Москва «и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», передает ТАСС.
Напомним, Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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Экс-полковник США предсказал Украине нехватку ракет для HIMARS
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США придется сократить объемы поставляемых Киеву ракет для РСЗО HIMARS, в результате Украина рискует остаться без ракет через несколько месяцев, заявил полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан, который более семи лет участвовал в бюджетном планировании Пентагона.
По мнению Канчиана, «три-четыре месяца – это довольно смелое предположение», но он «не назвал бы это безумием». Хотя «некоторые склонны считать», что ракеты закончатся «через месяц или около того», он сомневается, что украинцы «расходуют их с такой скоростью», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.
Он полагает, что «в Пентагоне пройдут дискуссии на этот счет», когда собственные запасы США окажутся на исходе. В ходе дискуссий «военные, вероятно, захотят больше сохранить, гражданские – больше отдать, и они придут к соглашению о том, что является допустимым уровнем риска», сказал Канчиан.
Канчиан отметил, что численность производимых США боеприпасов для HIMARS достаточно ограничена. Так, по данным экс-полковника, США произвели порядка 50 тыс. управляемых ракет с начала их производства в 2004 года и намерены закупить лишь около 5800 ракет в нынешнем финансовом году.
По его оценке, США «задействовали примерно 25–28 тыс. данных ракет». Он заявил: «Министерство обороны не публикует цифры, но вы можете сделать выводы, исходя из финансирования военных нужд». «Это позволило бы нам выделить украинцам примерно треть. Мы поступили так же со Stinger и Javelin, предоставив им около трети из нашего инвентаря», – сказал Канчиан.
Напомним, замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов. Он не стал сообщать, какое «точное число ракет» для HIMARS входит в новый пакет помощи Украине. По его словам, речь идет о передаче «сотен» ракет «за последние несколько недель», они «прибывают со стабильной периодичностью».
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Киев решил взорвать мосты в Днепропетровской области и обвинить в этом Россию
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В Минобороны России сообщили, что боевики украинских вооруженных формирований возле населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса.
Их они планируют взорвать, чтобы позже обвинить в этом ВС России, а последствия осветить в западных СМИ, обвинив российские подразделения в неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.
«Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению», – заявили в Минобороны России.
Также с территории школы-интерната № 32 (ул. Панфилова) в Константиновке ДНР подразделения ВСУ обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских ВС, провоцируя их на ответный огонь. Продолжают использовать учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения тяжелого вооружения.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении двух тысяч украинских военных под Соледаром.
Сдавшийся сержант ВСУ назвал встречу с российскими военными «спасением Божьим»
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Старший сержант ВСУ Владимир Юванько, который сдался первой же увиденной им колонне российских военнослужащих, рассказал, как сложил оружие.
«Когда я увидел, что едет колонна российская, то я своему напарнику говорю: «Слава Богу, приехали». Мы остановились...Стоял человечек, российский военный, говорит: «Ребята, вы куда?» Я говорю: «Да мы уже никуда, уже приехали», – приводит его слова «Звезда».
Юванько отметил, что абсолютно не хотел быть на стороне киевского режима, но его заставили вступить в ряды украинской армии. Он благодарил Россию за то, что уберегли его от ужасов военных преступлений, которые киевский режим требует совершать от своих бойцов. Возвращаться обратно он уже не собирается.
«Я считаю, что это судьба. Боженька спас. То, что я не хотел, я этого не сделал», – добавил сложивший оружие.
Ранее украинский военнослужащий рассказал, что сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование.
Постпред России назвал неадекватной реакцию ЕС на обстрелы Запорожской АЭС
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Реакция Евросоюза на обстрелы Запорожской АЭС вооруженными силами Украины (ВСУ) является неадекватной, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Мне немного странно слышать, что реакция Евросоюза была замедленной. Да ничего не замедленной она была. Другое дело, что она была неадекватной», – приводит RT слова Чижова.
В пример он привел заявление профильного еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон от 8 августа, в котором она «обратила внимание на обстрел территории Запорожской АЭС и близлежащей территории» и списала это на «безответственное поведение» российских Вооруженных сил.
«Ну дальше тут, как говорится, ехать некуда», – заявил Чижов, отметив, что проблема обстрелов станции не может не вызывать серьезной озабоченности по всему миру.
Также он подчеркнул, что Москва ожидает, что МАГАТЭ направит свою оценочную миссию на Запорожскую АЭС, что даст возможность получить объективную картину и понять, какова реальная ситуация там, кто виноват в том, что происходит.
Ранее в Запорожской области предупредили о возможной остановке реактора АЭС из-за обстрелов ВСУ.
Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что атомная электростанция при демилитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
Зеленский внес в Раду законы о продлении военного положения и мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине, следует из списка законопроектов на сайте Верховной рады.
Текст документов пока недоступен для просмотра, однако законопроекты №7665 «О продлении сроков проведения общей мобилизации» и №7664 «О продлении срока действия военного положения на Украине» отображаются в списке «Переданных на рассмотрение руководству», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Рада Украины на ближайшем заседании продлит военное положение.
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток – до 23 августа.
Между тем на Украине пожаловались на бегство призывников на подконтрольную России территорию.
До этого российские силовики со ссылкой на информацию от источников в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от пяти тысяч долларов.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
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