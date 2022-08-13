Поселок Пески освобожден от украинских националистов

Эксперт: Саркофаги с отработанным топливом ЗАЭС можно повредить артиллерийским снарядом

«Украина сэкономила и по совету американцев построила наземное хранилище. Таким образом, она стала единственной страной, где отработанное ядерное топливо хранится на поверхности в бетонных саркофагах», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Запорожской области зафиксировали три попадания снарядов ВСУ в районе хранилища радиоактивных изотопов.

«Хранение радиоактивных отходов в бетонных колбах менее безопасно, нежели их захоронение или переработка. И даже попадание снаряда РСЗО может привести к многолетнему загрязнению территории объекта. В случае попадания снаряда в контейнер с отработанным топливом, радиоактивная грязь окажется на жизненно важных объектах станции, АЭС может оказаться непригодной к работе. Сотрудники станции не смогут работать, если со всех сторон будет радиоактивная пыль», – считает Анпилогов.

Запорожская АЭС, напомнил собеседник, является хранилищем отработанного ядерного топлива со всех украинских атомных электростанций. «Подход Украины к хранению отработанного ядерного топлива специфический, потому что большая часть стран либо перерабатывают отработанное ядерное топливо, как это делает Франция, Россия, либо захоранивают под землей», – отметил эксперт.

Анпилогов напомнил, что отработанное ядерное топливо остается радиоактивным десятилетия. По его словам, Украина решила сэкономить и по совету американцев построила наземное хранилище. «Таким образом, она стала единственной страной, где отработанное ядерное топливо массово хранится на поверхности в бетонных саркофагах», – указал эксперт.

Требования к саркофагу с отработанным топливом менее жесткие, чем к термооболочке ядерных реакторов, именно поэтому эти контейнеры более уязвимы в случае попадания в них снаряда или ракеты. «Саркофаги можно легко повредить даже артиллерийским снарядом. В этом заключается основная проблема. Украина сейчас обстреливает эту площадку, пытается попасть в контейнеры с ядерными отходами», – пояснил Анпилогов, добавив, что будь у Украины возможность свободно задействовать авиацию, то она могла бы сбросить бомбу, которая полностью разрушила бы саркофаги и подняла бы облако радиоактивной пыли.

По оценке собеседника, разрушение саркофага с ядерными отходами чревато серьезным заражением территории, как это происходило после чернобыльской катастрофы. «Территории, которые подверглись массовому заражению после аварии на Чернобыльской АЭС, до сих пор не введены в нормальную эксплуатацию. Конечно, это все можно почистить, можно обеспечить сменяемость персонала, но эксплуатация АЭС будет серьезно затруднена», – подытожил Анпилогов.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала три попадания снарядов ВСУ в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, радиационный фон на объекте после удара ВСУ в норме. Он добавил, что на территории объекта хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, следует из Telegram-канала главы администрации.

Власти Запорожья разработали план действий, вплоть до эвакуации жителей, если удар ВСУ придется на хранилище ядерных отходов. Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы», заявил глава ВГА, передает ТАСС.

Ранее вооруженные силы Украины два раза подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и города Энергодара.

Начиная с прошлой пятницы, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной электростанции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы российские военные, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что якобы «российские военные обстреливают сами себя», циничными. Россия подчеркивала, что украинские войска обстреливают ЗАЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие.