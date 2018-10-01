Украина бьет по херсонским школам

Взгляд
31 августа, среда  |  Последнее обновление — 20:22  |  vz.ru
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Энергетический кризис разделил Европу на умных и не очень

Отказ от атомной генерации дорого обходится европейцам TelePaks TV/YouTube
Ускоренный отказ от атомной энергии стал второй серьезной ошибкой Евросоюза и просчетом «зеленых». Первой ошибкой было закрытие угольных электростанций. Теперь европейцы спешно реанимируют эти объекты и возрождают угольную отрасль. Логично было бы сделать то же самое с атомной энергетикой, тем более что она куда более чистая, чем уголь, если это еще кому-то интересно в Европе. Почему же этого не происходит? Подробности...
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Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины

Фиаско украинской политики Байдена станет для президента «вторым Афганистаном» Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В конфликте с Вашингтоном у Москвы в ближайшие месяцы, похоже, появится два новых союзника – наступление зимы и ноябрьские выборы в Конгресс США. Если Европа замерзнет без российского газа, а Джо Байден ожидаемо проиграет выборы, Белому дому придется искать вариант примирения с Кремлем. Какими у Москвы и Вашингтона могут быть компромиссы по Украине? Подробности...
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Херсон для ВСУ становится страшнее Иловайска

Российские войска остановили украинскую атаку, подготовленную по натовским лекалам Владимир Гердо/ТАСС
Украинские войска за сутки на Николаевско-Криворожском и других направлениях потеряли более 1200 человек. До этого момента самым крупным разгромом Киева был Иловайский котел 2014 года, но даже там число убитых военных было меньше. Каков был тактический план ВСУ и почему он обернулся для них тяжелыми потерями?  Подробности...
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Как БРИКС может помочь России обыграть Запад

Объединение БРИКС работает в пользу России Валерий Шарифулин/ТАСС
На Западе возмущаются, что целый ряд крупнейших стран помогают Москве обходить антироссийские санкции. Речь идет, прежде всего, о странах объединения БРИКС, и представители Индии, например, действительно делают подобные заявления. Помощь оказывается в реальности – но какая именно и почему некоторые другие страны для России даже важнее? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Когда не трудно, а подло быть богом

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
«Трудно быть богом» Стругацких – яркий текст. Но насколько он вправе претендовать на роль морально-нравственного камертона, которую ему давно и настойчиво приписывают. Подробности...
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У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
О том, что будет, если «перемоги» не случится, а резервы за следующую неделю – десять дней просто «сточатся», ни в генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского предпочитают не думать. Подробности...
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История Горбачеву судья, а для нас пусть будет учителем

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е. Подробности...
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Как нам проводить Горбачева

Украинцев заменят на афганцев

Крупнейшее военное поражение Украины

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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Названы дата и место похорон Горбачева
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    Село Раковка, Бериславский район Херсонской области. Все, что осталось от местной общеобразовательной школы после обстрелов ВСУ  (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    &#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Примерно половины школьного здания больше не существует&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Сергей Змиевский, глава села Раковка, Бериславский район, Херсонская область&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Инна Бочкарникова, завхоз Раковской школы (справа)&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Село Урожайное. Местная школа тоже уничтожена ВСУ&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Херсон, здание областной администрации&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)


     
     
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