Украина бьет по херсонским школам
Село Раковка, Бериславский район Херсонской области. Все, что осталось от местной общеобразовательной школы после обстрелов ВСУ (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
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31 августа, среда | Последнее обновление — 20:22 | vz.ru
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