Канада расширила санкции против России

Ветеран «Альфы» прокомментировал взрыв денег в руках ребенка в Красногорске

Tекст: Татьяна Косолапова

В Красногорске девятилетний мальчик поднял лежавшие на земле у детской площадки деньги, после чего произошел взрыв. Школьнику оторвало два пальца на руке, врачи пытаются сохранить ему их. Предположительно, купюры били заминированы, поэтому сразу после поднятия взорвались. В МВД порекомендовали россиянам не трогать найденные бесхозные предметы.



«На самом деле взрывчатку замаскировать можно под что угодно, тем более на детской площадке. Это могла быть и какая-то игрушка, и что угодно. Но под деньги маскировать, еще и подбрасывать на детскую площадку, очень подло. Они интересны всем категориям населения: и детям, и молодым, и пожилым. На месте ребенка мог оказаться кто угодно», – говорит Филатов.

Он сомневается, что данный инцидент можно отнести к диверсии или теракту, связанному со специальной военной операцией. Это скорее похоже на местные разборки или спорные ситуации, поскольку проглядывается «странный бытовой почерк». Причем совершенно необязательно, что действия были направлены именно на этого мальчика. Вполне вероятно, что он оказался в данной ситуации случайно.

«Деньги, конечно, в первую очередь вызывают интерес у взрослых, потому что понимание их ценности больше. Не исключено, что кто-то над кем-то хотел так пошутить или кто-то кому-то решил отомстить, вот и собрали это самодельное взрывное устройство, прикрепленное к купюрам», – рассуждает эксперт.

Собеседник подчеркивает, что сделать самодельное взрывное устройство не просто, нужно обладать определенными знаниями. В открытом доступе информации о его создании нет, да и ингредиенты в обычном бытовом магазине не купить. К тому же не просто сделать так, чтобы детонатор сработал именно тогда, когда жертва подняла или развернула объект.

«Думаю, следствие быстро разберется, против кого это было направлено. Для того, чтобы вычислить злоумышленника, они будут использовать различные технические средства, приемы и методики. Например, изымут записи уличных и подъездных видеокамер и проанализируют их, опросят свидетелей на предмет того, кто приходил на детскую площадку и когда, проведут оперативные мероприятия в возможных местах покупки элементов для создания этого устройства. Обычная работа правоохранительных органов, случай не сложный», – заключил Филатов.

Ранее в подмосковном Минздраве сообщили, что школьник, который получил травмы при попытке подобрать купюры с земли, был госпитализирован в ДНКЦ имени Леонида Рошаля. По словам медиков, мальчик находится в тяжелом состоянии. При этом операция уже проведена.