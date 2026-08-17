Пьяный водитель рассыпал 22 тонны арбузов на трассе в Германии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Авария произошла в районе города Вифельштеде, 52-летний дальнобойщик не справился с управлением на затяжном повороте, сообщили в немецкой полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Kreiszeitung.

Мужчина съехал с дороги и задел кабиной дерево, после чего почти весь груз оказался на обочине и в поле. 22 тонны арбузов высыпались на дорогу.

«Уровень алкоголя в крови водителя составлял 4,09 промилле», – добавили в полиции.

Виновника ДТП с легкими травмами доставили в больницу. У него изъяли водительские права и возбудили дело об опасном вождении.

Дорога оставалась перекрытой на несколько часов для проведения уборки. Отмечается, что часть уцелевших плодов, вероятно, забрали прохожие.

В декабре 2024 года пьяный водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП в Германии.

В июне 2026 года на юге Франции большегруз протаранил десятки стоящих в пробке машин.