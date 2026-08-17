Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Пьяный водитель рассыпал 22 тонны арбузов на трассе в Германии
В Нижней Саксонии грузовик врезался в дерево, из-за чего на дорогу вывалилось огромное количество спелых арбузов, движение по трассе пришлось заблокировать, сообщили местные СМИ.
Авария произошла в районе города Вифельштеде, 52-летний дальнобойщик не справился с управлением на затяжном повороте, сообщили в немецкой полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Kreiszeitung.
Мужчина съехал с дороги и задел кабиной дерево, после чего почти весь груз оказался на обочине и в поле. 22 тонны арбузов высыпались на дорогу.
«Уровень алкоголя в крови водителя составлял 4,09 промилле», – добавили в полиции.
Виновника ДТП с легкими травмами доставили в больницу. У него изъяли водительские права и возбудили дело об опасном вождении.
Дорога оставалась перекрытой на несколько часов для проведения уборки. Отмечается, что часть уцелевших плодов, вероятно, забрали прохожие.
В декабре 2024 года пьяный водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП в Германии.
В июне 2026 года на юге Франции большегруз протаранил десятки стоящих в пробке машин.