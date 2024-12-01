Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».3 комментария
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Германии
В Германии пьяный водитель из Польши устроил ДТП с 26 пострадавшими
В Германии произошло крупное ДТП с участием около 50 автомобилей, в результате которого пострадали 26 человек, включая серьезно травмированных и одного в критическом состоянии.
Как сообщает ТАСС, в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии произошло массовое ДТП, в котором участвовали около 50 автомобилей. Авария случилась по вине пьяного водителя грузовика из Польши. Всего пострадали 26 человек, восемь из которых получили серьезные травмы, а один находится в критическом состоянии.
Водитель грузовика пытался скрыться от полиции, не отреагировав на требование остановиться. Он ускорился, выехал на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. Полиция задержала 30-летнего виновника ДТП на автомагистрали A1. Известно, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и не исключается, что он мог принимать наркотики.
В результате аварии повреждено 50 транспортных средств. Точная сумма материального ущерба еще не установлена. Движение по автомагистрали A1 временно перекрыто.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2021 года в Германии водитель намеренно сбил группу детей, в результате чего пострадали тринадцать школьников. Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года в немецком городе Трир автомобиль въехал в толпу людей, вызвав гибель пяти человек и многочисленные ранения. В апреле 2024 года в Германии произошла новая трагедия: автобус перевернулся около города Ольпе, что привело к травмам у пассажиров.