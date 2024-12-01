  • Новость часаПремьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента
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    США хотят тайно добить «Северный поток – 2»
    Военные ВСУ пожаловались на ложь командования и нехватку танков
    Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Сирийская армия отразила атаку террористов в Хаме
    Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР
    Япония начала обсуждение планов создания «азиатской НАТО»
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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    13 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    23 комментария
    1 декабря 2024, 14:56 • Новости дня

    Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Германии

    В Германии пьяный водитель из Польши устроил ДТП с 26 пострадавшими

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии произошло крупное ДТП с участием около 50 автомобилей, в результате которого пострадали 26 человек, включая серьезно травмированных и одного в критическом состоянии.

    Как сообщает ТАСС, в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии произошло массовое ДТП, в котором участвовали около 50 автомобилей. Авария случилась по вине пьяного водителя грузовика из Польши. Всего пострадали 26 человек, восемь из которых получили серьезные травмы, а один находится в критическом состоянии.

    Водитель грузовика пытался скрыться от полиции, не отреагировав на требование остановиться. Он ускорился, выехал на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. Полиция задержала 30-летнего виновника ДТП на автомагистрали A1. Известно, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и не исключается, что он мог принимать наркотики.

    В результате аварии повреждено 50 транспортных средств. Точная сумма материального ущерба еще не установлена. Движение по автомагистрали A1 временно перекрыто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2021 года в Германии водитель намеренно сбил группу детей, в результате чего пострадали тринадцать школьников. Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года в немецком городе Трир автомобиль въехал в толпу людей, вызвав гибель пяти человек и многочисленные ранения. В апреле 2024 года в Германии произошла новая трагедия: автобус перевернулся около города Ольпе, что привело к травмам у пассажиров.

    30 ноября 2024, 15:45 • Новости дня
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    Захарова прокомментировала заявление Японии о мирном договоре
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя высказывания премьер-министра Японии Синдзо Исибы о намерении Токио заключить мирный договор с Россией, Захарова заявила, что невозможно заключить договор без переговоров, а для этого Японии необходимо отказаться от враждебного курса, нацеленного на ущерб России и ее гражданам.

    Захарова также подчеркнула, что под решением «территориальной проблемы», о которой упомянул Исиба, может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами. «Ни о чем другом в свете обновленной Конституции Российской Федерации речи идти не может», – приводит слова дипломата Telegram-канал российского МИД.

    Напомним, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своем выступлении перед парламентом не упомянул поддержку Украины и санкции против России, сосредоточив внимание на мирном договоре с Россией. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не может обсуждать мирный договор с Токио из-за солидарности Японии с недружественными действиями Запада.

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    30 ноября 2024, 15:50 • Новости дня
    Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо

    Востоковед Семенов: Захватившие часть Алеппо террористы не ожидали такого успеха

    Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности; противники Башара Асада также воспользовались ударами Израиля по проиранским силам в САР и Ливане, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Сейчас террористы контролируют многие районы Алеппо.

    «Сирийское правительство демонстрирует полную неспособность проводить реформы и находить необходимые решения. Это касается всех сфер, в том числе армии. С 2020 года не было сделано ничего, чтобы вооруженные силы Сирийской Арабской Республики (САР) улучшили свое положение, она находятся в ситуации полураспада», – отмечает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    Обострение последних дней связано также с массированными ударами Израиля по целям в Ливане и Сирии – мишенями израильтян становились самые боеспособные проиранские силы, которым приходилось передислоцироваться, в том числе из Алеппо.

    «Это все еще сильнее ослабило сирийскую группировку сил в Алеппо. Она в основном состоит из проиранских формирований. Остававшиеся в городе части были фактически недееспособными, они сбежали со своих позиций при первом же нажиме», – добавил эксперт.

    Семенов считает, что говорить о полном падении Алеппо пока не приходится. До начала войны в 2010 году этот город был самым большим в стране. «Если правительству страны удастся перебросить в Алеппо часть боеспособных сил, то некоторые районы останутся под их контролем, но основная часть города уже перешла противникам президента Башара Асада. Вопрос лишь в том, насколько они сами ожидали такого прорыва и смогут ли установить контроль над Алеппо, для них самих эта ситуация во многом неожиданная, управлять таким большим городом не так-то просто», – пояснил собеседник. 

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра»), которые участвуют в захвате Алеппо, создали в Идлибе регулярную армию. Она ведет войну современными методами, активно применяя дроны и тактику наступления малыми мобильными группами.

    «Всего образовано около 30 бригад боеспособных сил с единой командной структурой. Они не только проводили военные учения, но и создали военную академию», – подчеркнул эксперт, добавив, что также изменился процесс пополнения боевых рядов, теперь двери открыты перед всеми желающими воевать, а не только идейными салафитами. 

    В субботу командование сирийской армии подтвердило информацию о том, что террористы вошли во многие районы Алеппо. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление армии, боевики пока не могут закрепиться в городе из-за того, что вооруженные силы продолжают наносить удары в ожидании подкрепления.

    В армии сообщили, что при сопротивлении террористам в Алеппо и Идлибе погибли десятки военнослужащих. Войска провели передислокацию, чтобы сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовиться к контрнаступлению.

    На этой неделе группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам», нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб.

    По данным телеканала Al Mayadeen, в ночь на субботу террористы контролировали более чем 40% западных районов Алеппо. Вооруженные повстанцы также появились в исторической цитадели города.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    30 ноября 2024, 15:32 • Новости дня
    Германия заявила об установлении личностей подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

    Германия заявила об установлении личностей двоих подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

    Германия заявила об установлении личностей подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
    @ Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель.

    «Да, мы продвигаемся вперед в расследовании [подрывов »Северных потоков«]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых», – сказал Роммель в интервью журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    Генпрокурор отметил, что этот успех не был гарантированным, и подчеркнул, что еще предстоит сделать многое. Основное внимание теперь сосредоточено на установлении личности других участников, мотивов преступления и изучении возможной государственной вовлеченности в операцию.

    Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил о прямой причастности англосаксонских спецслужб к подрыву газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года.

    Польская прокуратура подтвердила наличие следов тротила в образцах, взятых на месте взрывов газопроводов «Северный поток», что может указывать на преднамеренное вмешательство.

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    30 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    На своей странице в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США требуют от стран БРИКС обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту вместо доллара, передает ТАСС. В противном случае, отметил он, эти страны столкнутся с введением 100-процентных торговых пошлин на свои товары при экспорте в США.

    «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец», – заявил Трамп.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры. Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждение единой валюты БРИКС пока преждевременно из-за недостаточной экономической интеграции стран-участников.

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    30 ноября 2024, 17:35 • Новости дня
    Смоделированы последствия ядерного удара по Москве, Пхеньяну и Пекину

    Newsweek смоделировал ядерный удар по Москве, Пхеньяну и Пекину

    Смоделированы последствия ядерного удара по Москве, Пхеньяну и Пекину
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смоделированные последствия термоядерного удара авиабомбой B83 по Москве, Пхеньяну и Пекину показали, что общее число погибших может составить до 4,2 млн человек, пишет американское издание Newsweek.

    По данным Newsweek, удар по Пхеньяну приведет к гибели 1,3 млн человек и ранит еще 1,1 млн, передает РБК. В результате атаки на Москву жертвами станут 1,4 млн человек, а 3,7 млн получат ранения. В Пекине прогнозируется гибель 1,5 млн человек и ранения 3,3 млн.

    Площадь покрытия огненного шара B83 составит 4,1 кв. км. В умеренной зоне поражения, где могут быть уничтожены жилые здания и возникнуть масштабные пожары, окажутся территории в 175,34 кв. км. В легкой зоне поражения, простирающейся на 1385,6 кв. км, ожидаются повреждения окон. Люди, находящиеся в радиусе 546,5 кв. км от эпицентра, получат ожоги третьей степени, которые грозят серьезными рубцами и инвалидностью.

    Термоядерная авиабомба B83, принятая на вооружение в 1983 году, обладает зарядом переменной мощности, максимальная из которых достигает 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Бомба предназначена для поражения глубокозалегающих целей. Хотя в 2022 году Пентагон анонсировал вывод B83 из эксплуатации, она пока остается в арсенале США, подчеркивает Newsweek.

    Для моделирования последствий использовался сервис NukeMap, разработанный американским историком Алексом Уэллерстайном. Расчеты производились на высоте детонации 3319,2 м, чтобы максимизировать эффект взрыва.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария.

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    30 ноября 2024, 20:06 • Новости дня
    Зурабишвили отказалась сложить полномочия

    Зурабишвили отказалась сложить полномочия из-за «нелегитимного» парламента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    «Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится», – заявила она в телеобращении, передает ТАСС.

    Зурабишвили подчеркнула, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока не будут проведены новые выборы и не будет избран новый парламент, который сможет выбрать нового президента.

    Ранее Зурабишвили заявила о необходимости проведения повторных парламентских выборов, так как считает, что голосование 26 октября нельзя считать состоявшимся, а также назвала «черным понедельником» день 25 ноября 2024 года, когда собрался избранный парламент страны.

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    30 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы России

    Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии через ультиматумы России

    Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы России
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

    В ходе конференции Социал-демократической партии в Берлине Шольц выразил обеспокоенность по поводу возможных ультиматумов России и поставок ракет Украине, передает РИА «Новости». Он отметил, что Фридрих Мерц, лидер другой немецкой партии, предложил использовать ракеты Taurus для давления на Россию.

    «Фридрих Мерц хочет предъявить ультиматум ядерной державе России. Он заявил, что если Путин не сделает то, что хочет Германия, то с завтрашнего дня немецкие крылатые ракеты будут пущены далеко вглубь территории России. Я могу только сказать – осторожно! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии», – подчеркнул Шольц, чья речь транслировалась в соцсетях и на сайте партии.

    Канцлер призвал к продолжению курса поддержки Украины, но при этом подчеркнул важность не втягивания Германии в конфликт. Он также упомянул испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в Днепропетровске, которая, по его словам, превосходит все ранее использовавшиеся вооружения в этом конфликте.

    Шольц отметил, что нельзя относиться к угрозам легкомысленно и надеяться на «как-нибудь обойдется», когда речь идет о безопасности Германии.

    Ранее Шольц подтвердил отказ от поставок ракет Taurus на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву не изменили бы ситуацию в конфликте на Украине.

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    30 ноября 2024, 19:30 • Новости дня
    Стало известно о закрытии клубов в Москве после рейдов силовиков

    После рейдов силовиков в Москве закрыли клубы на Складочной улице и Mono

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве закрыты ночные клубы, где полиция и ФСБ провели рейды из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ и нелегальную продажу алкоголя; клуб на Складочной улице был опечатан, а его вывески сняты.

    В Москве ночные клубы, где прошли рейды силовиков, оказались закрытыми, передает ТАСС. Клуб на Складочной улице был закрыт, его вход опечатан, а вывески сняты. Клуб Mono, также подвергшийся проверке, закрыт, но не опечатан.

    Подойти к клубу Arma, ранее известному как «Мутабор», не позволяют сотрудники охраны. Они ссылаются на приказ службы безопасности завода, где расположен клуб. Ранее здесь проходила вечеринка Gamma Festival, и у посетителей проверяли документы и проводили осмотр с использованием служебных собак.

    В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в клубе на Складочной улице пропагандировалась идеология ЛГБТ, признанная экстремистским движением в России. Также выявлена нелегальная продажа алкоголя, предположительно, без акцизных марок.

    Проверки были инициированы по жалобам местных жителей и проводились совместно сотрудниками полиции и ФСБ.

    В субботу директор московского туристического клуба «Мен тревел» был задержан по подозрению в организации поездок для ЛГБТ-сообщества, так как движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

    Силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ, в том числе в клубе Arma, где ранее проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

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    30 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    ВВС России и Сирии нанесли удары по террористам и их снабжению

    Минобороны Сирии: Российская и сирийская авиация нанесли удары по террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация Сирии и России провела серию воздушных ударов по целям террористов, сообщило в субботу сирийское министерство обороны.

    Удары были сосредоточены на крупных скоплениях боевиков, их передвижениях и ключевых линиях снабжения, передает РИА «Новости».

    «Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения», – заявило сирийское оборонное ведомство.

    Накануне сообщалось, что ВКС России в Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям террористов, ликвидировав более 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Минобороны Сирии заявляло, что в нападении террористических формирований в этих провинциях задействованы боевики из иностранных государств.

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    30 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Десять иностранных граждан, в том числе восемь россиян, задержаны МВД Грузии на акциях протеста против решения властей страны не просить ЕС в течение четырех лет начинать переговоры о членстве, чтобы лучше подготовиться к этому процессу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на правоохранительные органы, за сопротивление полиции и мелкое хулиганство, также задержаны по одному гражданину Белоруссии и США.

    Самому старшему из задержанных граждан России 55 лет, самому младшему – 24.

    Между Грузией и Россией разорваны дипломатические отношения после войны-2008, посреднические функции выполняет Швейцария.

    В ночь на субботу МВД задержало 107 участников акций протеста, пострадали42 сотрудника правоохранительных органов.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг критике посла США в Грузии Робин Данниган, которая осудила применение силы на акциях протеста в Тбилиси против демонстрантов, но не осудила насилие со стороны радикалов.

    Кроме того премьер Грузии исключил повторение сценария украинского «майдана».

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    30 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Ирландский журналист обвинил западные СМИ во лжи о России

    Ирландский журналист Боуз обвинил западные СМИ во лжи о России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чем очевиднее становится провал Запада на Украине, тем активнее распространяется ложь о России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    В посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Боуз подчеркнул, что западные СМИ намеренно распространяют ложь о России, особенно на фоне очевидного провала их стратегии на Украине, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что западные страны ожидали развала российской армии и экономики под давлением санкций и международной изоляции.

    «Российская армия должна была развалиться, но она растет, наступает и побеждает. Российская экономика должна была быть порвана в клочья, но в этом году она превзойдет все другие развитые экономики», – заявил Боуз.

    По его словам, западные санкции, которые должны были серьезно ослабить Россию, не оправдали возложенных на них надежд. Вместо этого, считает Боуз, целая «дезинформационная машина стоимостью в миллиард долларов» направлена на распространение лжи о России под полным контролем западной разведки.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных.

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    30 ноября 2024, 17:55 • Новости дня
    В Швейцарии рассказали об украинских «черных турах» на передовую для иностранцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские компании организуют туристические поездки в зоны военных действий для иностранцев, стоимость которых стартует от 150 евро, пишет швейцарское агентство Keystone-SDA.

    По данным Keystone-SDA, украинские фирмы активно зарабатывают на организации так называемого черного туризма, передает РИА «Новости». Они предлагают иностранцам, преимущественно из Европы и США, путешествия в зоны боевых действий на Украине. На сегодняшний день порядка дюжины таких компаний предоставляют подобные услуги, говорится в статье.

    Туры включают посещение Киева, его предместий и Харькова. Стоимость поездок варьируется от 150 до 250 евро за стандартную экскурсию. Однако для тех, кто желает испытать адреналин и оказаться вблизи линии фронта, цена может достигать нескольких тысяч евро.

    Представители одной из компаний утверждают, что их деятельность не направлена исключительно на прибыль, пишет агентство. Часть средств, полученных от продажи туров, отправляется на поддержку ВСУ. Отмечается, что многие местные жители высказывают осуждение в адрес таких инициатив.

    Несмотря на это, туроператоры продолжают настаивать на своем праве организовывать такие поездки. Они даже намерены расширить бизнес и после завершения текущего конфликта, уверяя, что это делается «в память о войне».

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    30 ноября 2024, 18:00 • Новости дня
    Украинская журналистка Панченко: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
    Украинская журналистка Панченко: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
    @ Juliane Sonntag/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Поддержка Владимира Зеленского на Украине составляет лишь 16%, причем среди тех, кто обладает оружием, сообщила украинского журналистка Диана Панченко.

    Владимира Зеленского поддерживают только 16% украинцев, согласно заявлению киевской журналистки Дианы Панченко, передает РИА «Новости».

    Панченко отметила, что речь идет о людях, которые обладают оружием, и она уже несколько месяцев говорит об этом факте.

    Заявление Панченко стало реакцией на материал британской газеты Times, в котором сообщалось, что на возможных выборах президента Украины Зеленский получил бы поддержку лишь 16% граждан.

    Суд на Украине решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска о выборах.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем Виктор Янукович.

    Ранее Медведев обвинил Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.

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    30 ноября 2024, 15:58 • Новости дня
    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе
    Подполковник Дэвис: Запад провоцирует Россию ударить по Европе
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник в отставке Дэниэл Дэвис предупредил о возможной реакции России на провокации Запада, которая может обернуться ударом не только по Украине, но и по Европе.

    Отставной подполковник выразил озабоченность по поводу действий Запада, которые, по его мнению, провоцируют Россию применить систему «Орешник» не только на Украине, но и в Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, Запад буквально «загоняет Россию в угол», добиваясь от президента Путина выполнения угроз.

    «Я считаю, что мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря Путина на слабо, чтобы он выполнил свои угрозы. Это гораздо более тревожно, чем многие на Западе, кажется, думают», – подчеркнул Дэвис.

    Он привел аналогию, сравнив Россию с медведем в берлоге, а Запад с человеком, который безрассудно вторгается к нему, полагая, что останется безнаказанным.

    Эксперт считает, что такая стратегия может привести к серьезным последствиям, включая эскалацию конфликта за пределами Украины и распространение его на европейские страны.

    Ранее в Кремле заявили, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

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    30 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    Иранское консульство в Алеппо подверглось атаке террористов
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сирийском Алеппо произошло нападение террористов на консульство Ирана, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. Багаи осудил нападение, отметив, что Иран примет все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности как на правовом, так и на международном уровнях.

    Напомним, десятки сирийских военных погибли и получили ранения при атаке экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в России) в провинциях Алеппо и Идлиб. Сообщалось, что граждане России не пострадали в результате последних событий в Сирии.

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