Автомобиль въехал в толпу в немецком Трире

Полиция города Трир в Германии сообщила о наезде автомобиля на людей в пешеходной зоне, в результате чего пострадали несколько человек.

«Ранены несколько человек, которых сбила машина в пешеходной зоне в Трире. Пожалуйста, избегайте этого района, полиция находится на месте вместе с другими аварийными службами», – говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

Местные СМИ сообщают о двух погибших. В то же время бургомистр города сообщил, что в результате наезда автомобиля пострадали, по меньшей мере, 10 человек.

Водитель задержан, передает РИА «Новости».

Трир – старейший город Германии в земле Рейнланд-Пфальц, основан римским императором Октавианом Августом в 16 году до н.э. Расположенные в городе античные памятники внесены в список Всемирного наследия и находятся под защитой ЮНЕСКО. В Трире родился Карл Маркс.

Напомним, в конце октября в немецком городе Кемпен машина въехала в толпу прохожих. Инцидент произошел в городе Кемпен. Автомобиль по неустановленным причинам съехал с дороги на тротуар и врезался в толпу людей, пострадавших доставили в больницу на спасательном вертолете. Известно, что в ходе инцидента погиб ребенок. Власти Германии допустили версию теракта после наезда автомобиля на пешеходов, однако не исключают версию ДТП.