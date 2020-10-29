Власти Германии допустили версию теракта после наезда автомобиля на пешеходов

Полиция Северного Рейна – Вестфалии пока не может исключить версию теракта в расследовании наезда автомобиля на пешеходов в Кемпене, однако нет ни одного признака, что речь может идти о чем-то ином, кроме ДТП, сообщила представитель полиции.

«Мы находимся в начале расследования, поэтому я не могу исключить (террористический мотив), но могу сказать, что все наше предварительное расследование позволяет нам исходить из того, что речь идет о ДТП. Пока нет ни одного признака того, что речь идет о чем-то ином, кроме ДТП», – передает РИА «Новости» слова представителя.

Напомним, в немецком городе Кемпен машина въехала в толпу прохожих. Инцидент произошел около 16.36 (18.36 мск) в городе Кемпен. Автомобиль по неустановленным причинам съехал с дороги на тротуар и врезался в толпу людей, пострадавших доставили в больницу на спасательном вертолете. Известно, что в ходе инцидента погиб ребенок.