В Германии автомобиль въехал в толпу прохожих

В немецком городе Кемпен машина въехала в толпу прохожих, погиб один человек, еще минимум трое получили тяжелые травмы, сообщают СМИ.

Инцидент произошел около 16.36 (18.36 мск) в городе Кемпен, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия, передает ТАСС со ссылкой на Build.

Автомобиль по неустановленным причинам съехал с дороги на тротуар и врезался в толпу людей, пострадавших доставили в больницу на спасательном вертолете. Телеканал RTL уточнил, что в ходе инцидента погиб ребенок.

Полиция сообщила, что нет данных об умышленном наезде на пешеходов.

Напомним, в четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Напомним также, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

В июле автомобиль врезался в толпу людей в Берлине. Пострадали не менее семи человек, трое из них получили тяжелые травмы. Водитель был пьян.