Во Франции введен план по противодействию терроризму Vigipirate

Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate после нападения мужчины с ножом в церкви Ниццы, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс в Нацсобрании Франции.

«Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны», – цитирует РИА «Новости» Кастекс.

Также он подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу утром созовет Совет безопасности. Глава правительства отметил оперативность работы сотрудников правоохранительных органов при задержании нападавшего.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как возможный теракт. Он заявил, что нападавший выкрикивал «Аллах Акбар» и обезглавил одну из жертв. Мэр потребовал закрыть все храмы. Эстрози назвал нападение «исламофашизмом» и призвал его искоренить.

16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».