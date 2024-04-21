Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Автобус со школьниками перевернулся в Германии
Bild: В Германии перевернулся автобус, пострадали 27 школьников и водитель
Автобус перевернулся около города Ольпе в Германии, травмы получили 27 школьников, сообщило издание Bild.
Как сообщает издание, автобус вез 75 школьников и сопровождающих взрослых из Марбурга в Англию, на трассе А45 он неожиданно выехал с дороги и перевернулся, передает РИА «Новости».
Bild сообщает, что в результате пострадали 27 подростков и водитель автобуса.
Тех, кому не потребовалась медицинская помощь, отправили назад в Марбург. Причины ДТП пока не установлены.
Ранее в поселке под Орлом перевернулся автобус с детьми.