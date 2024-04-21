Автобус со школьниками перевернулся в Германии

Bild: В Германии перевернулся автобус, пострадали 27 школьников и водитель

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает издание, автобус вез 75 школьников и сопровождающих взрослых из Марбурга в Англию, на трассе А45 он неожиданно выехал с дороги и перевернулся, передает РИА «Новости».

Bild сообщает, что в результате пострадали 27 подростков и водитель автобуса.

Тех, кому не потребовалась медицинская помощь, отправили назад в Марбург. Причины ДТП пока не установлены.

Ранее в поселке под Орлом перевернулся автобус с детьми.