Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
В поселке под Орлом перевернулся автобус с детьми
В деревне в Орловской области перевозящий детей автобус попал в аварию, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
Школьный автобус ПАЗ вез детей по Центральной улице Малой Куликовки, согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, произошел занос, машина наехала на опору ЛЭП, сообщили в ведомстве ТАСС.
После этого автобус опрокинулся, никто не пострадал.
Авария произошла около 8.40. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливали обстоятельства произошедшего.
Ранее в Челябинской области перевозивший детей автобус опрокинулся, двое детей попали в больницу.