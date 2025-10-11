На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».35 комментариев
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за участие в судьбах детей
Как рассказала уполномоченнsq при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, Владимир Путин поддержал инициативу Мелании Трамп принять участие в судьбе детей, пострадавших в ходе военных действий на Украине и первая леди США присоединилась к регулярной работе российского омбудсмена по воссоединению детей со своими близкими.
«Помогли вернуться в Россию к родной сестре 17-летней девочке. После смерти мамы она жила на Украине у бабушки. Посодействовали в оформлении необходимых документов и организации процесса. Также при нашем участии с близкими на Украине на этой неделе воссоединяются шесть мальчиков и одна девочка. Самому младшему ребенку семь лет, а старшему – 17», – сообщила в Telegram-канале Львова-Белова.
Она напомнила, что работа по поручению главы государства ведется несколько лет, первые воссоединения состоялись в 2022 году. Всего при поддержке омбудсмена с родственниками в России воссоединились 29 детей из 21 семьи, с родственниками на Украине и в третьих странах – 122 ребенка из 98 семей.
«Я бы хотела сказать слова благодарности первой леди США Меланье Трамп за ее внимание и заботу к семьям и детям, затронутым военным конфликтом. Я очень надеюсь, что мы сможем продолжить эту гуманитарную миссию в интересах семей и детей», – заявила омбудсмен в видеоролике в посте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного представителями Киева российской делегации на встрече в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.
Меланья Трамп сообщила, что Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил помощь Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины.