Орбан: Украина потеряла пятую часть территории и сейчас в роли просителя

Орбан заявил о неспособности Украины диктовать условия Венгрии и Словакии

Tекст: Ольга Иванова

После переговоров в Братиславе со словацким премьер-министром Робертом Фицо, Виктор Орбан заявил, что Украина находится в положении просителя и не вправе диктовать свои условия странам Центральной Европы, являющимся членами Евросоюза, передает ТАСС.

Лидеры Венгрии и Словакии осудили решение Киева прекратить транзит российского газа и отказ вести переговоры по этому вопросу. «То, как киевляне пытаются выстраивать отношения с государствами Центральной Европы, является неприемлемым. Мы готовы уважать их, но мы требуем уважения к себе. И если мы поднимаем серьезный вопрос, то они должны его с нами обсудить», – подчеркнул Орбан на пресс-конференции, показанной венгерским телеканалом M1.

Орбан напомнил, что Венгрия и Словакия – члены ЕС, тогда как Украина пока лишь кандидат. Он отметил, что Украина не должна считать, что Братислава и Будапешт обязаны следовать ее указаниям. По словам Орбана, Украина потеряла пятую часть своей территории, а их промышленность лежит в руинах. «Они не могут обеспечить свое существование, но ведут себя так, будто в состоянии диктовать нам свои условия. На самом деле они находятся в положении просителя, но просить тоже надо уметь», – сказал он.

Премьер-министр считает, что Украине следует урегулировать отношения с Венгрией и Словакией, проявив к ним уважение и действовать как кандидат на вступление в ЕС. «Наступает другая эпоха. Каждый должен оценить свою ситуацию. У меня сложилось впечатление, что Киев еще не смирился с тем, что баланс сил радикально изменился и что к странам Центральной Европы нужно относиться серьезно», – добавил Орбан.

Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, из-за чего 122 населенных пункта в Приднестровье остались без газа, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.