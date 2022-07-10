NYT: Зеленский уволил посла Украины после разозлившего Германию заявления

Возможное повышение экс-посла Украины в Германии возмутило поляков

Читатели польского издания Gazeta.pl отреагировали на увольнение украинского посла в Германии Андрея Мельника и сообщения СМИ о том, что вскоре дипломат может стать заместителем министра иностранных дел Украины.

Публикация Gazeta.pl об увольнении Мельника и его возможном повышении вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».

«То есть «в наказание» Мельник с должности посла отправится на работу в МИД в качестве замминистра <…> А нашим МИД и властям плевать, делают вид, что ничего не видят?» – написал пользователь facio60.

«Украинцы плюют в лицо PiS (правящей партии «Право и справедливость») и Польше, а PiS утирается и благодарит. Мельник извинился перед еврейским народом за то, что сказал, а поляки поджали хвосты. На самом деле не поляки, а правительство PiS, которое уже не может быть более бандеровским, чем оно есть», – возмутился sarmata73.

«Андрей Мельник лишился работы» – в награду ему предстоит стать замминистра иностранных дел. Наказание или повышение?» – задался вопросом ri-pi.

«Ведь он (Владимир Зеленский) уволил его, чтобы назначить заместителем министра иностранных дел, так что это своего рода награда», – указал amused.

«Актер никогда не отстранялся от Бандеры», – заметил renia.wu0892.

«Президент Украины дает должность замглавы МИД послу в Германии, это повышение по службе, поощрение бандеровской пропаганды», – заявил hulanoga123.

«Продолжайте помогать бандеровцам, и при первой же возможности они воткнут нам нож в спину!» – добавил mlehc.

Накануне Зеленский уволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобы планировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британии объяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.

Напомним, в апреле власти Украины отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», после чего отказался приносить извинения. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило».

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