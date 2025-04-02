Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».3 комментария
Нацбанк Украины сообщил о планах чеканить «шаги» вместо копеек
Нацбанк Украины планирует заменить копейки на «шаги» при поддержке Верховной рады
Национальный банк Украины предложил чеканить «шаги» вместо копеек, но для этого необходима поддержка Верховной рады, заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.
Пышный заявил, что после принятия решения Верховной радой, банк перестанет чеканить копейки и начнет выпускать мелкую удельную украинскую монету под новым названием «шаг», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что это изменение не окажет влияния на покупательную способность гривны. В настоящее время в обращении находятся 14 млрд разменной монеты номиналом 10 и 50 копеек. Хотя чеканка 10 копеек прекращена, монеты номиналом 50 копеек будут продолжать выпускаться до определенного момента.
По словам главы НБУ, Национальный банк стремится, чтобы следующий тираж монет был выпущен уже не как копейки, а как шаги.
В НБУ отметили, что шаг был разменной монетой на территории современной Украины в XVII веке, а также во времена Гражданской войны в России.
Национальный банк Украины направил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо с просьбой поддержать предложение об изменении названия разменной монеты с копейки на шаг.
Газета ВЗГЛЯД писала, что атака на копейку ведет к новому подрыву украинского государства.