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    США направили второй авианосец на Ближний Восток
    Стало известно о визите главы РФПИ Дмитриева на переговоры в Вашингтон
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    В Казахстане открыли месторождение редкоземельных металлов
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    2 апреля 2025, 10:27 • Новости дня

    Нацбанк Украины сообщил о планах чеканить «шаги» вместо копеек

    Нацбанк Украины планирует заменить копейки на «шаги» при поддержке Верховной рады

    Tекст: Вера Басилая

    Национальный банк Украины предложил чеканить «шаги» вместо копеек, но для этого необходима поддержка Верховной рады, заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

    Пышный заявил, что после принятия решения Верховной радой, банк перестанет чеканить копейки и начнет выпускать мелкую удельную украинскую монету под новым названием «шаг», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это изменение не окажет влияния на покупательную способность гривны. В настоящее время в обращении находятся 14 млрд разменной монеты номиналом 10 и 50 копеек. Хотя чеканка 10 копеек прекращена, монеты номиналом 50 копеек будут продолжать выпускаться до определенного момента.

    По словам главы НБУ, Национальный банк стремится, чтобы следующий тираж монет был выпущен уже не как копейки, а как шаги.

    В НБУ отметили, что шаг был разменной монетой на территории современной Украины в XVII веке, а также во времена Гражданской войны в России.

    Национальный банк Украины направил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо с просьбой поддержать предложение об изменении названия разменной монеты с копейки на шаг.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атака на копейку ведет к новому подрыву украинского государства.

    1 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили пункт Разлив в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Ялты, Запорожья и Зеленого Поля ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили более 150 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ возле Гришино, Шевченко, Красноармейска, Новосергеевки и Димитрова ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны рядом с Приднепровским, Ивановкой и Антоновкой Херсонской области.

    Уничтожено до 75 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    А подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения у Северска, Николаевки, Плещеевки, Катериновки и Новооленовки ДНР.

    Противник потерял до 255 боевиков, два американских бронетранспортера М113, две бронемашины, три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области, также они освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    1 апреля 2025, 19:22 • Новости дня
    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС

    Reuters: Бербок заявила, что сделка США и Украины должна соответствовать законам ЕС

    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность соблюдения европейского законодательства в возможной сделке между США и Украиной, касающейся редкоземельных металлов, сообщает Reuters.

    Бербок подчеркнула необходимость соответствия возможной сделки между США и Украиной европейскому законодательству, передает «Российская газета». Позиция Бербок была озвучена на пресс-конференции в Киеве, где она подчеркнула, что Евросоюз уже имеет собственное соглашение с Украиной по редкоземельным металлам.

    Бербок заявила: «В конце концов, это наш европейский континент», указывая на важность соблюдения норм ЕС в любых новых международных соглашениях, которые могут влиять на европейский рынок. Она добавила, что каждая сделка, связанная с Украиной и редкоземельными металлами, должна соответствовать законодательству Евросоюза.

    Напомним, 1 апреля исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев и объявила о решении выделить 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал репарационных выплат и выдвинул претензии на ресурсы Украины, фактически «приставив пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Коментарии (23)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН

    Лавров: Белоусов доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о нарушении Украиной моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что российская армия полностью придерживается моратория, который был согласован в ходе телефонного разговора между президентами России и США 18 марта, передает телеканал «Звезда».

    Он добавил, что Белоусов подробно изложил ситуацию, в том числе перечислив конкретные объекты, пострадавшие от атак. По словам Лаврова, перечень атакованных объектов был отправлен государственному секретарю США Марко Рубио и другим представителям, включая ООН.

    Напомним, на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Путин в ходе совещания запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

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    1 апреля 2025, 12:30 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине

    Сенатор Климов: Трамп говорит о первопричине конфликта на Украине из-за своего затруднительного положения

    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально, когда американские власти сменили власть на Украине, Киев взял курс на НАТО. Это привело к военному конфликту с Россией. Однако Дональд Трамп заговорил о первопричинах украинского кризиса не столько из-за интересов России, сколько из-за собственного затруднительного положения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Желание вступить в НАТО было навязано Украине. Для этого прежние американские власти проводили целую операцию, начавшуюся еще в начале 1990-х годов. В итоге она затянулась на многие годы и обошлась Вашингтону в миллиарды долларов», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Он объясняет: Североатлантический альянс хотел «вобрать в себя постсоветскую республику и сделать ее своей колониальной вотчиной». «Для этого в Киеве заменили руководство. С тех пор украинская власть начала служить не своему народу, а натовцам. Кроме того, она взяла на вооружение лозунг о стремлении страны вступить в блок», – уточнил парламентарий.

    В дальнейшем данный курс Украины привел к военному конфликту. Однако Дональд Трамп говорит о первопричинах не потому, что ему важны интересы России – «он все же президент США», – а потому, что он оказался в затруднительном положении, считает собеседник.

    «Американскому лидеру важно решить целый ряд задач, которые он сам себе сформулировал. Среди них, в том числе, урегулирование кризиса на Украине. Но сделать это главе Белого дома мешают представители "вашингтонского болота". Поэтому он пытается такого рода заявлениями обосновать собственные действия», – рассуждает сенатор.

    Вместе с тем, несмотря на риторику Трампа, не стоит питать надежд на адекватный подход Америки к разрешению конфликта на Украине. «Мы должны рассчитывать только на себя и свои возможности. Если внешняя среда будет нам благоприятствовать – хорошо. Но если нет – мы должны действовать так, чтобы все поставленные задачи во имя наших национальных интересов были достигнуты», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что стремление Украины попасть в НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией. По его словам, он слышал от представителей СМИ, что украинская сторона пойдет на заключение сделки по добыче полезных ископаемых только в случае принятия Киева в Североатлантический альянс.

    «Во-первых, это никогда не обсуждалось», – подчеркнул президент США. Как отметил глава Белого дома, Москва еще до прихода к власти Владимира Путина подчеркивала, что вступления Украины в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», – добавил Трамп.

    Накануне он заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о каких последствиях может идти речь.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь.

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    1 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин запросил у Белоусова доклад по мораторию на удары по энергообъектам
    Путин запросил у Белоусова доклад по мораторию на удары по энергообъектам
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

    «Прежде чем мы приступим к обсуждению, хотел бы задать вопрос Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», – цитирует Путина ТАСС.

    После этого совещание продолжилось в закрытом от прессы режиме.

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия может выйти из энергетического перемирия, если киевский режим продолжит атаки на энергетические объекты.

    На прошлой неделе ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских РСЗО HIMARS. Объект был фактически уничтожен.

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    1 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска

    ВСУ перебросили бригады с курского направления для удержания Красноармейска

    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские силы перебросили четыре бригады с курского направления для попытки удержать стратегически важный Красноармейск (украинское название – Покровск), отбить Селидово и Курахово, сообщили силовые структуры.

    Силовые структуры сообщили, что Вооруженные силы Украины перебросили четыре штурмовые бригады с курского направления с задачей удержать Покровск (Красноармейск) и отбить Селидово и Курахово, передает РИА «Новости».

    Источник в силовых структурах уточнил, что целью этих действий является попытка захвата ключевых транспортных узлов на данном участке фронта.

    Красноармейск считается важной стратегической точкой для украинских сил на участке фронта в Донецкой народной республике. Этот город является частью оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», через которую снабжались гарнизоны ВСУ в Авдеевке и населенные пункты западнее.

    Согласно данным силовых структур, Красноармейск и Изюм играют ключевую роль в поддержании контроля над северо-западной частью региона, которая пока остается под контролем Киева.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска, но противник продолжает попытки контратаковать.

    Российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим хабом для украинской армии.

    Украинское командование перебрасывает к городу дополнительные силы, прошедшие обучение в Европе.

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    1 апреля 2025, 15:57 • Новости дня
    Украинских музыкальных исполнителей решили проверить на российское гражданство
    Украинских музыкальных исполнителей решили проверить на российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское правительство приняло порядок предоставления данных о наличии у исполнителей российского гражданства, сообщил представитель руководства правительства в Раде Тарас Мельничук.

    Порядок определит механизм предоставления госорганами по запросу субъекта в сфере медиа информации о гражданстве певца или певицы, в том числе в любой период после 1991 года, сказал Мельничук, передает ТАСС.

    Ранее на Украине дополнили закон «О культуре» нормой, запрещающей распространение в любом публичном виде аудио- и видеоверсий выступления исполнителей, которые имели российское гражданство. В октябре 2022 года украинские власти ввели санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.

    Также на Украине представили законопроект, запрещающий использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия.

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    1 апреля 2025, 14:28 • Новости дня
    ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье
    ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. Отражены две контратаки противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре бронемашины, квадроцикл и два пункта управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 тыс. военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2242 бронемашины, 2583 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее во вторник сообщалось, что ВС России поразили три соединения Украины на Белгородском направлении.

    Накануне сообщалось, что ВСУ стали сдавать позиции в селе Гуево в Курской области.

    В конце марта потери ВСУ в Курской области превысили 71 тыс. человек.

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    2 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома

    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома, эвакуированы 85 жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Из многоэтажного дома в Таганроге на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек после атаки БПЛА, которая привела к повреждению здания.

    В результате атаки БПЛА на Таганрог в Ростовской области были повреждены два многоквартирных дома. Повреждения получил дом на улице Лизы Чайкиной, где произошло возгорание, которое удалось быстро потушить. 

    Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из дома эвакуированы 85 жителей. Дом остался подключенным к коммуникациям, и несущие конструкции, по оценке специалистов, не пострадали. После завершения работы саперов жильцам разрешат вернуться в свои квартиры.

    Городская комиссия утром начнет обследование зданий и оценку нанесенного ущерба. Светлана Камбулова, глава Таганрога, отметила, что введен режим чрезвычайной ситуации, и пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

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    2 апреля 2025, 05:05 • Новости дня
    ПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки

    Западная группировка сбила восемь беспилотников и уничтожила технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ за последние сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника.

    Как передает ТАСС, расчеты противовоздушной обороны Западной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки сбили восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Бигма отметил, что за сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая два иностранного производства, а также восемь минометных расчетов.

    Кроме того, были уничтожены семнадцать пунктов управления БПЛА, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре станции спутниковой связи Starlink. Это позволяет оценить, что Западная группировка продолжает наносить значительный ущерб военной инфраструктуре противника на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске упали обломки сбитого беспилотника на многоквартирный дом, но никто не пострадал.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Угроедов, Турьи и Мирополья Сумской области.

    Следственный комитет начал расследование удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне активных боевых действий на окраинах Демидовки российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области, сообщили в группировке «Север» ВС России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер», группировка «Север» продолжает активные боевые действия на различных направлениях. В ходе операции под Демидовкой были взяты в плен два украинских солдата, что стало результатом ожесточенных сражений с подразделениями ВСУ.

    Кроме того, в районе Краснояружского и Сумского направлений российские войска нанесли существенные потери противнику. Одновременно с этим на Волчанском направлении были уничтожены несколько боевых групп и техника противника. Всего за последние сутки российские силы уничтожили более 310 украинских солдат и значительное количество бронетехники.

    На Сумском направлении, в районе Басовки и Веселовки, противник предпринял несколько контратак, однако все они были отбиты при поддержке бронетехники. Также удалось предотвратить прорыв колонны бронетехники из села Угроеды в направлении Демидовки.

    В дополнение к этому, российские войска продолжают разминирование территорий в Суджанском приграничье, где за сутки обезврежено 393 взрывоопасных предмета. Более десяти граждан были эвакуированы из небезопасных районов.

    Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

    Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

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    1 апреля 2025, 22:43 • Новости дня
    Депутат Рады предсказал гражданскую войну на Украине

    Александр Дубинский предположил гражданскую войну и распад Украины после конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о вероятности гражданской войны и распада Украины после завершения конфликта с Россией, если не будет найден проект, противопоставляющий страну внешнему врагу.

    Как передает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение о том, что после завершения конфликта с Россией Украина может оказаться на пороге гражданской войны и распада. Политик считает, что без проекта, направленного против внешнего врага, страна может столкнуться с внутренними противоречиями и определением доминирующей идеи через гражданскую войну.

    В своем телеграм-канале Дубинский написал: «Ставится вопрос о том, что делать с национальными ценностями и ориентирами внутри, если нет проекта анти-Россия? Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны».

    Кроме этого, депутат считает, что в случае военного поражения возможно разделение страны. Еще одним вариантом развития событий он назвал «очищение» Украины через проведение аналога Нюрнбергского трибунала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что переговоры о разделе украинской территории уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Подполье сообщило о поражении штаба ВСУ и складов БПЛА в Киевской области.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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    1 апреля 2025, 18:27 • Новости дня
    Медведев опубликовал комикс с испугавшимся Зеленским

    Медведев опубликовал картинку с испугавшимся Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал мем с Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    На изображении запечатлен испуганный Зеленский, он, обращаясь к главе ЕК, спрашивает, любят ли его еще в Европе. Картинка опубликована в X Медведева.

    Фон дер Ляйен с лицом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера отвечает ему о том, что Еврокомиссия снова полюбила граждан Евросоюза. После этого она добавляет, что это была первоапрельская шутка, и отмечает, что все еще любит Зеленского.

    Ранее Медведев отмечал, что «лечение острой формы русофобии» в Европе достигается с использованием «Калибра», «Оникса», «Искандера», «Орешника» и других мощных средств.

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    1 апреля 2025, 17:23 • Новости дня
    Венгрия и Словакия увеличили прокачку газа в обход Украины
    Венгрия и Словакия увеличили прокачку газа в обход Украины
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская и словацкая стороны смогли поднять мощность газопровода между странами для увеличения поставок газа в обход украинской территории, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Нам пришлось увеличить пропускную способность соединительного газопровода между нашими странами», – цитирует министра ТАСС.

    Он отметил, что киевский режим создавал большие трудности, чтобы не дать Будапешту и Братиславе получать российский газ.

    Благодаря увеличению пропускной способности объем транспортировки газа вырастет с 2,6 до 3,5 млрд кубометров ежегодно. Поставки газа осуществляются через трубопровод «Турецкий поток» и его ответвления в Болгарии и Сербии.

    Ранее Сийярто сообщал, что США согласились сделать исключение для Венгрии из санкций на оплату газа, поставляемого Газпромом, для обеспечения надежного снабжения страны энергоносителями.

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    1 апреля 2025, 17:34 • Новости дня
    Депутат: Кресло премьера Украины убрали из Рады

    Депутат Арьев сообщил об исчезновении кресла премьера Шмыгаля из Рады

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было вынесено из здания Верховной рады, сообщил депутат Владимир Арьев.

    Как сообщает «Российская газета», депутат Верховной рады Владимир Арьев объявил, что кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было вынесено из здания парламента. Соответствующая информация была размещена 1 апреля в Telegram-канале партии «Европейская солидарность».

    В своем заявлении Арьев отметил: «Его вынесли из-за отсутствия надобности, все равно ничего, по сути, не изменится». Также, по словам депутата, планируется убрать кресла всех украинских министров. Это заявление вызвало вопросы, так как неясно, является ли оно первоапрельской шуткой или имеет под собой реальную основу.

    На данный момент официальных комментариев от руководства Рады по поводу этого заявления не последовало.

    Согласно сообщениям украинских СМИ, киевский режим начал подготовку к выборам главы государства, которые могут пройти в августе, если рейтинги власти будут высоки.

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