Нацбанк Украины планирует заменить копейки на «шаги» при поддержке Верховной рады

Tекст: Вера Басилая

Пышный заявил, что после принятия решения Верховной радой, банк перестанет чеканить копейки и начнет выпускать мелкую удельную украинскую монету под новым названием «шаг», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это изменение не окажет влияния на покупательную способность гривны. В настоящее время в обращении находятся 14 млрд разменной монеты номиналом 10 и 50 копеек. Хотя чеканка 10 копеек прекращена, монеты номиналом 50 копеек будут продолжать выпускаться до определенного момента.

По словам главы НБУ, Национальный банк стремится, чтобы следующий тираж монет был выпущен уже не как копейки, а как шаги.

В НБУ отметили, что шаг был разменной монетой на территории современной Украины в XVII веке, а также во времена Гражданской войны в России.

Национальный банк Украины направил председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо с просьбой поддержать предложение об изменении названия разменной монеты с копейки на шаг.

Газета ВЗГЛЯД писала, что атака на копейку ведет к новому подрыву украинского государства.