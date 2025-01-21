Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Белоусов прибыл в Узбекистан
Министр обороны России Белоусов прибыл в Узбекистан
Министр обороны России Андрей Белоусов прилетел в Узбекистан для переговоров по вопросам безопасности и военного сотрудничества, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Белоусов намерен провести переговоры с министром обороны Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Кроме обеспечения безопасности, стороны также обсудят вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
В декабре МИД России сообщал, что Узбекистан, Белоруссия и Индонезия станут партнерами БРИКС с 1 января 2025 года, всего к этому союзу присоединятся девять стран.