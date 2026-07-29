Украинский военный попытался продать шесть тонн взрывчатки через мессенджер

Tекст: Валерия Городецкая

«ГБР разоблачило военного, который планировал продать 6 тонн взрывчатки… Военнослужащий одной из частей, дислоцированных в Донецкой области, подыскивал покупателей в одном из мессенджеров», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

По данным следствия, изначально злоумышленник выставил на продажу 500 килограммов опасного вещества. Из этой партии ему удалось реализовать 60 килограммов на территории Харьковской области.

Всего боец намеревался сбыть шесть тонн взрывчатки. Общая стоимость нелегального товара оценивалась более чем в 7,5 млн гривен, что эквивалентно 167 тыс. долларов. В настоящее время военнослужащему предъявлено обвинение в незаконном хранении и сбыте взрывчатых веществ.

В начале июля на Украине задержали троих военнослужащих при попытке сбыта более тонны взрывчатки.

В мае спецслужбы поймали дезертира с арсеналом боевых гранат для продажи.

В прошлом году российские силовые структуры рассказали о масштабной схеме поставок оружия из зоны конфликта украинскому криминалу.