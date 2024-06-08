Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.4 комментария
Названа причина аварийной посадки самолета на шоссе в Подмосковье
ТАСС: Причиной аварийной посадки самолета на шоссе в Подмосковье стала неисправность двигателя
Неисправность двигателя стала одной из основных причин аварийной посадки самолета Piper в Московской области, сообщили в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что версия о неисправности двигателя самолета является предварительной.
Между тем, Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России начата доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета.
Ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Подмосковье.