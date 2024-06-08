Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.4 комментария
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Подмосковье
Легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе подмосковного Лыткарино, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
В ведомстве уточнили, что самолет приземлился на Тураевское шоссе, погибших и пострадавших нет, разрушений на земле нет.
Собеседник ТАСС сообщил, что самолет совершал учебный или тренировочный полет, на борту находились три человека, они не пострадали.