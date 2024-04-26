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Небензя назвал нелепым решение страховщиков не платить по «Северным потокам»
Небензя: Страховщики нашли нелепое оправдание не платить по «Северным потокам»
Объяснения отказа от обязательств по выплатам застраховавших газопроводы «Северные потоки» компаний звучат нелепо, сообщил постпред России в ООН Василий Небензя.
К «нелепому нарративу» Запада присоединился частный сектор, согласно данным прессы, страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказываются платить компенсации оператору Nord Stream AG, сказал Небензя, передает ТАСС.
Компании оправдывают это тем, что «Северный поток» якобы пострадал в результате «военных действий». Подобные заявления Небензя назвал «симптоматичными».
Напомним, по данным прессы, Lloyd’s of London и Arch Insurance отказывают в выплате компенсации оператору «Северного потока» Nord Stream AG, поскольку считают, что газопровод был поврежден в результате «военных действий».