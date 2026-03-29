В США заявили о возрождении сериала «Секретные материалы» с темнокожими актерами

В США возродят сериал «Секретные материалы» с темнокожими актерами
Британский актер индийского происхождения Химеш Патель стал вторым агентом ФБР в возрождении культового сериала 90-х канала Fox «Секретные материалы», ранее на роль агента-женщины была утверждена афро-американская актриса Даниэль Дедуайлер.
Химеш Патель и Даниэль Дедуайлер получили роли в новом проекте сценариста и режиссера Райана Куглера и сыграют агентов ФБР, которым поручено расследовать паранормальные явления, пишет Hollywood Reporter.
Режиссер сериала «Грешники» Райан Куглер напишет сценарий и срежиссирует пилотную серию, которая уже официально одобрена.
И Патель, и Дэдуайлер сыграют новых персонажей, так что это не замена актеров, играющих Фокса Малдера и Дану Скалли. Звезда оригинального сериала Джиллиан Андерсон, игравшая агента Скалли, намекнула на свое возможное участие в проекте, сказав, что читала сценарий Куглера.
«Будьте открыты для новых идей и дайте этому шанс, потому что это будет чертовски круто», – ответила она на вопрос о своем участии в проекте.
В официальном синопсисе сериала сказано: «Два высокопоставленных, но совершенно разных агента ФБР неожиданно сближаются, когда их назначают в давно закрытое подразделение, занимавшееся делами, связанными с необъяснимыми явлениями».
Это описание немного отличается от завязки оригинального сериала канала Fox, который дебютировал в 1993 году. Тот сериал начинался с того, что агента Дану Скалли (Джиллиан Андерсон) назначают в отдел по расследованию паранормальных явлений, чтобы помочь развенчать мифы, распространяемые убежденным в своей правоте агентом Фоксом Малдером (Дэвид Духовны).
