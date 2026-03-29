  Силы ПВО уничтожили летевший в направлении Москвы дрон ВСУ
    Украинскую ПВО атаковали с Ближнего Востока
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток
    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    29 марта 2026, 01:25 • Новости дня

    В США заявили о возрождении сериала «Секретные материалы» с темнокожими актерами

    В США возродят сериал «Секретные материалы» с темнокожими актерами

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский актер индийского происхождения Химеш Патель стал вторым агентом ФБР в возрождении культового сериала 90-х канала Fox «Секретные материалы», ранее на роль агента-женщины была утверждена афро-американская актриса Даниэль Дедуайлер.

    Химеш Патель и Даниэль Дедуайлер получили роли в новом проекте сценариста и режиссера Райана Куглера и сыграют агентов ФБР, которым поручено расследовать паранормальные явления, пишет Hollywood Reporter.

    Режиссер сериала «Грешники» Райан Куглер напишет сценарий и срежиссирует пилотную серию, которая уже официально одобрена.

    И Патель, и Дэдуайлер сыграют новых персонажей, так что это не замена актеров, играющих Фокса Малдера и Дану Скалли. Звезда оригинального сериала Джиллиан Андерсон, игравшая агента Скалли, намекнула на свое возможное участие в проекте, сказав, что читала сценарий Куглера.

    «Будьте открыты для новых идей и дайте этому шанс, потому что это будет чертовски круто», – ответила она на вопрос о своем участии в проекте.

    В официальном синопсисе сериала сказано: «Два высокопоставленных, но совершенно разных агента ФБР неожиданно сближаются, когда их назначают в давно закрытое подразделение, занимавшееся делами, связанными с необъяснимыми явлениями».

    Это описание немного отличается от завязки оригинального сериала канала Fox, который дебютировал в 1993 году. Тот сериал начинался с того, что агента Дану Скалли (Джиллиан Андерсон) назначают в отдел по расследованию паранормальных явлений, чтобы помочь развенчать мифы, распространяемые убежденным в своей правоте агентом Фоксом Малдером (Дэвид Духовны).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО. Огромный архив данных об НЛО был уничтожен после слов Трампа. Кинокартина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» получила «Оскар» как лучший фильм 2026 года, а до этого стал лучшим по мнению жюри премии БАФТА.

    28 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    «Единая Россия» развернула штаб координации помощи пострадавшим от ЧС в Дагестане

    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» открыла оперативный штаб для координации оказания помощи жителям Дагестана, пострадавшим от подтоплений.

    Оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Дагестане развернула партия «Единая Россия», следует из сообщения в Telegram-канале.

    Организованы подвоз воды, помощь в уборке территорий и другие первоочередные работы после подтоплений. Партия совместно с руководством республики и органами исполнительной власти мониторит обстановку и по обращениям жителей принимает меры для восстановления жизнедеятельности города и поддержки людей.

    По поручению секретаря регионального отделения, главы Республики Дагестан Сергея Меликова во всех пострадавших муниципалитетах созданы оперативные штабы по восстановлению инфраструктуры. Особое внимание уделяется трем ключевым направлениям: электроснабжению, водоснабжению и дорожному хозяйству.

    Глава Дагестана и секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Меликов держит ситуацию на личном контроле и лично инспектирует наиболее пострадавшие районы.

    «Задача партийного актива – быть рядом с людьми в этой сложной ситуации, обеспечить всестороннюю поддержку и помочь в скорейшем восстановлении нормальной жизни в пострадавших районах», – отметили в региональном исполкоме «Единой России».

    Ранее в Махачкале из-за подтоплений ввели режим ЧС и эвакуировали десятки жителей.

    А в Хасавюрте из-за обильных осадков рухнул еще и железнодорожный мост.

    Кроме того, в Дагестане после сильных дождей повысилась мутность воды.

    28 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США

    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в оманском порту Салала, находящемуся более чем в тысяче километров от Ирана.

    Официальный представитель командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что вооружённые силы Ирана утром 28 марта нанесли удар по американскому кораблю поддержки, стоявшему в порту Салала в Омане, передает РИА «Новости».

    «Ранним утром сегодня, 28 марта корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тыс. километров от берегов ИРИ) стал целью удара вооружённых сил Исламской Республики Иран», – заявил Зольфагари.

    Он отметил, что в Саудовской Аравии в результате атаки на базу США «Принц Султан» были уничтожены два американских самолёта-топливозаправщика. Ранее сообщалось об одном уничтоженном и трёх повреждённых самолётах.

    Ранее в субботу сообщалось, что дроны атаковали порт Салала в Омане.

    Военно-морские силы КСИР Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Элитные подразделения КСИР поразили американский военный корабль в водах Индийского океана ракетами Qadr 380 и Talaiyeh на дистанции 650 километров от иранского берега.

    В Ормузском проливе иранские военные атаковали танкер дроном-камикадзе после игнорирования экипажем предупреждений о запрете передвижения.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    28 марта 2026, 12:27 • Новости дня
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Конфликт между Рубио и Каллас – это маркер того, что единого трансатлантического подхода больше нет, Европа остается в роли недовольного, но вынужденного участника процесса, который пока не может предложить альтернативы американскому посредничеству, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Брутер. Накануне в ходе встречи министров стран «Группы семи» между госсекретарем США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас произошла перепалка из-за Украины.

    «Я бы не стал называть произошедшее на встрече G7 ни просто эмоциональной вспышкой, ни признаком глубочайшего кризиса доверия. Это, скорее, рабочий момент, который обнажил то, что и так давно известно: стороны откровенно не любят друг друга. Но эта личная неприязнь вряд ли перерастет в немедленный разрыв рабочих связей», – считает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

    Собеседник обратил внимание на то, что за угрозой Рубио выйти из процесса украинского урегулирования стояло не просто желание осадить оппонентку. «Рубио – фигура, не склонная к сложным тактическим играм. Он высказался предельно прямо: «Если вы умеете лучше – сделайте». Но сразу после этого последовали уточнения, что Трамп не будет снимать санкции с России и что Москва должна идти на дополнительные уступки. Это не столько ультиматум Европе, сколько демонстрация того, что Вашингтон не намерен менять свою логику под давлением Брюсселя», – полагает эксперт.

    Что касается претензий Каллас, то ее жесткая позиция в отношении России общеизвестна, но здесь важно понять суть недовольства. «Брюссель критикует США не за недостаточность давления как такового, а за то, что это давление направлено не в ту сторону. У американской администрации сейчас четкое видение: необходимо завершить активную фазу боевых действий, требуя от Украины территориальных уступок, прежде всего выхода из Донбасса», – пояснил спикер.

    Однако для европейцев, и особенно для Каллас, «это неприемлемо не потому, что они против мира, а потому что такой сценарий, с их точки зрения, оставляет России возможность для дальнейшего давления и не решает проблему безопасности Европы».

    «Министр иностранных дел России Сергей Лавров в недавнем интервью французскому телевидению прямо обозначил, что даже при реализации «стамбульских договоренностей» многие вопросы, включая статус русского языка, останутся за скобками и их придется договаривать с Киевом. Европа это прекрасно понимает и не готова принимать такой «замороженный» конфликт как окончательное урегулирование», – добавил Брутер.

    Собеседник отметил, что Рубио на пресс-подходе уже заявил, что никаких встреч по Украине на сегодня не планируется. «И это показательно. Конфликт между Рубио и Каллас – это не случайная ссора, а маркер того, что единого трансатлантического подхода больше нет. Европа остается в роли недовольного, но вынужденного участника процесса, который пока не может предложить альтернативы американскому посредничеству, но будет использовать любую возможность, чтобы публично зафиксировать свое несогласие», – считает политолог.

    Накануне в ходе встрече министров стран «Группы семи» между госсекретарем США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас разгорелся острый спор относительно подхода Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине.

    По данным американского портала Axios, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Она также раскритиковала давление со стороны США, направленное на то, чтобы Украина согласилась на территориальные уступки (в частности, отказ от Донбасса) в обмен на гарантии безопасности. Она назвала такие требования «ловушкой» и частью «российского сценария».

    В ответ Рубио заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах. Перепалка обострилась, когда Рубио упрекнул европейских союзников в нежелании поддерживать США в операции против Ирана и защите Ормузского пролива.

    После перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине. По мнению западных наблюдателей, эта стычка обнажила глубокий раскол внутри G7 между администрацией Дональда Трампа, стремящейся к быстрому завершению конфликта через компромиссы, и руководством ЕС, которое настаивает на сохранении территориальной целостности Украины.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.

    28 марта 2026, 16:16 • Новости дня
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине

    @ NataliyaPipaOfficialPage

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волна возмущения возникла на Украине после публикации депутатом Рады Натальей Пипой фото у музея с оскорбительным комментарием в адрес советских воинов.

    На Украине разгорелся скандал вокруг депутата Верховной рады Натальи Пипы. Это случилось после ее оскорбительных высказываний в адрес советских солдат, воевавших против нацистов, сообщает ТАСС.

    На своей странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в России), Пипа опубликовала фото у музея истории Украины во Второй мировой войне с подписью: «Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята». Речь идет о демонтированной недавно фразе «Их подвиги будут жить вечно».

    Публикация вызвала волну негативных комментариев и резкую критику со стороны коллег.

    Депутат Рады Максим Бужанский отметил, что слова Пипы, вероятно, отражают ее личную семейную историю, и призвал украинские власти публично осудить подобные высказывания, подчеркнув, что «не стоит глумиться над мертвыми».

    Попытка Пипы оправдаться новым постом с фотографией дедушки в советской форме не принесла результата – в комментариях к нему продолжают появляться возмущенные отзывы. Пипа заявляет, что ее слова были «вырваны из контекста».

    Напомним, что с 2015 года на Украине официально не используется термин «Великая Отечественная война», а с 2024 года не отмечается День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сняли с фасада Музея войны в Киеве надпись на русском языке, посвященную памяти советских солдат.

    Позже гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе.

    А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается.


    28 марта 2026, 16:43 • Новости дня
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    28 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Характер боевых действий на линии фронта, проходящей по Днепру в Херсонской области, существенно изменился, говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что характер боевых действий на линии фронта в Херсонской области существенно изменился, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя: «Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже совсем не та, какой была два или три года назад. Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на этом участке», – сообщил Сальдо.

    По словам Сальдо, зона тотального поражения дронами сейчас распространяется минимум на 15 километров по обе стороны Днепра. Он подчеркнул, что любое движение техники, лодок или личного состава сразу оказывается под угрозой поражения, что делает проведение крупных форсирований крайне сложной задачей для обеих сторон.

    Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признает результаты голосования и продолжает обстрелы территории региона. Как ранее отмечал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, на конец августа 2023 года российские войска контролируют 76% территории Херсонской области.

    Часть региона, включая город Херсон, по-прежнему удерживается украинскими войсками и находится на правобережье Днепра. С ноября 2022 года административным центром Херсонской области временно является город Геническ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам тяжелыми беспилотниками через Днепр.

    Российские военнослужащие в Херсонской области уничтожили и оттеснили от берега Днепра крупную технику ВСУ.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о жестком пресечении попыток украинских диверсантов переправиться через Днепр и проникнуть на левый берег региона.

    28 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Беженка Райски рассказала о наплыве финских наемников на Украину
    @ @salli_raiski_

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финская активистка Салли Райски объяснила, что многие финны отправляются на Украину ради заработка и под влиянием государственной пропаганды.

    Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала, что многие финские наёмники едут на Украину из-за безработицы и экономических проблем, а также по идеологическим причинам, передает РИА «Новости». По её словам, среди финнов, отправляющихся воевать, есть как те, кто руководствуется мифами о советско-финской войне, так и ищущие материальную выгоду.

    Райски отметила, что среди добровольцев много молодых людей и девушек, которые доверяют официальной пропаганде и не склонны критически относиться к информации от государства. Она добавила, что Финляндия раньше считалась благополучной страной с развитой социальной системой, однако отказ от сотрудничества с Россией резко ухудшил экономическую ситуацию.

    По словам активистки, молодёжь, в том числе девушки, всё чаще отправляется на Украину, будучи уверенными в правильности своих действий из-за особенностей финского менталитета. Райски также рассказала, что после начала спецоперации на Украине она была уволена с работы и подверглась угрозам и нападениям из-за своей пророссийской позиции.

    Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта. Она работала IT-специалистом, поддерживала Россию с 2014 года и публиковала пророссийские материалы. В 2025 году она переехала в Выборг и подала заявление на получение политического убежища, планируя оформить вид на жительство в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская активистка Салли Райски заявила о тяжелых экономических последствиях вступления Финляндии в НАТО и разрыва связей с Россией.

    Министерство иностранных дел Финляндии опубликовало на своем сайте инструкции для граждан, решивших воевать в рядах украинской армии.

    Финского гражданина Консты Сулкакоски в России заочно признали виновным в наемничестве за участие в боевых действиях на стороне Киева.

    28 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, агент подорван украинским куратором

    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Ставрополе предотвращён теракт против сотрудника правоохранительных органов, при задержании злоумышленника украинский куратор дистанционно привёл в действие взрывное устройство.

    Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку совершения диверсионно-террористического акта в Ставрополе, сообщает РИА «Новости».

    По информации Центра общественных связей ведомства, теракт готовил гражданин России 1995 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. В ФСБ подчеркнули: «Федеральной службой безопасности в городе Ставрополе предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1995 года рождения, по заданию спецслужб Украины».

    По данным спецслужбы, фигурант самостоятельно связался с украинским куратором через мессенджер и получил задание вести наблюдение за сотрудником правоохранительных органов и его близкими. Позже по инструкции он изъял из тайника самодельное взрывное устройство, предназначенное для подрыва автомобиля предполагаемой жертвы.

    При попытке задержания диверсанта украинский куратор дистанционно привёл в действие взрывное устройство, в результате чего злоумышленник получил смертельные ранения.

    Сотрудники ФСБ и гражданские лица не пострадали. На месте происшествия обнаружено и изъято ещё одно СВУ с 1,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества.

    Ранее на этой неделе ФСБ сорвала атаку дронов на военный аэродром в Саратовской области.

    А за день до этого ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Новороссийске.

    28 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Press TV: Иран решил «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.

    Руководство Ирана приняло решение «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    В официальном сообщении отмечается, что ОАЭ активно способствовали началу и продолжению войны против Ирана, что стало причиной изменения позиции руководства страны.

    Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран стал осуществлять удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Принятое решение о прекращении сдержанности в отношении ОАЭ свидетельствует о возможном ужесточении политики Ирана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на нападение США и Израиля Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в первом публичном выступлении с начала кризиса признал Эмираты находящимися в состоянии войны и пообещал защитить страну и ее жителей.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее рассказал о решении Временного руководящего совета воздерживаться от ударов по соседним странам при отсутствии атак с их стороны.

    28 марта 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прокомментировал высказывания помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, который обвинил его во лжи относительно переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский заметил: «Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, <…> что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс», передает ТАСС.

    По словам Зеленского, Киев надеялся получить гарантии безопасности до окончания конфликта, однако американская сторона отказала. Он добавил, что предупреждал – такой подход не будет эффективным.

    Зеленский также заявил, что никогда не говорил, будто США оказывают давление на Киев ради достижения мира на Украине, и подчеркнул, что не лгал по этому поводу. По его словам, украинская сторона и без давления со стороны США хорошо понимает ситуацию.

    Ранее Марко Рубио назвал ложью заявления Владимира Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.


    28 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    В Польше упал НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На востоке Польши в лесу рядом с поселком Рудник обнаружили упавший неопознанный летающий объект (НЛО), пишут местные СМИ.

    Неопознанный летающий объект упал в лесу в поселке Рудник, неподалеку от Минска Мазовецкого на востоке Польши, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Отмечается, что объект упал на значительном расстоянии от жилых построек, поэтому среди местных жителей пострадавших нет. По предварительным данным, речь может идти об аппарате, который перевозил посылку, однако точное содержимое неизвестно.

    На место происшествия прибыли специальные полицейские подразделения и саперы для обследования территории. Сейчас участок оцеплен сотрудниками полиции и спасателями, проводится расследование обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запись неопознанного объекта, снятого у побережья Йемена, впервые представили членам Палаты представителей на слушаниях о феномене НЛО.

    Ранее пилоты пассажирского рейса из Петербурга в Москву заметили в небе необычный многоугольный объект белого цвета на высоте до 915 метров. До этого пилоты самолета авиакомпании «Россия» во время рейса из Ижевска в Москву заметили неопознанный летающий объект в окрестностях Владимира.


    28 марта 2026, 18:39 • Новости дня
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала заявление депутата Верховной рады Натальи Пипы, назвавшей советских солдат «подонками» и поддержавшей демонтаж мемориала.

    Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала высказывание депутата Верховной рады Натальи Пипы о советских солдатах, передают «Известия».

    «Пипе слова не давали. Извините», – заявила дипломат, реагируя на прозвучавшие из Киева оскорбления в адрес бойцов, воевавших против нацистов во Второй мировой войне.

    Ранее Пипа опубликовала в соцсетях фотографию у музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого ранее демонтировали надпись «Их подвиги будут жить вечно». Под снимком она написала, что «подонки не имеют подвигов» и выразила удовлетворение тем, что «эта мерзкая надпись снята».

    После того как Пипа назвала советских солдат «подонками» на Украине вспыхнул скандал. За сутки под ее постом собралось множество негативных комментариев.

    28 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Умер актер из фильма «Назад в будущее» Джеймс Толкан
    @ Paramount Pictures

    Tекст: Мария Иванова

    Американский актер Джеймс Толкан, сыгравший строгого мистера Стрикленда в трилогии «Назад в будущее», скончался на 95-м году жизни.

    О кончине Джеймса Толкана сообщил журнал Variety.

    В публикации отмечается: «Джеймс Толкан, наиболее известный по своим ролям в фильме «Лучший стрелок» и картинах франшизы «Назад в будущее», скончался в четверг в деревне Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк. Ему было 94».

    Как пишет издание, актер посвятил сцене и кино более полувека. Вдовой актера стала супруга Пармели, с которой он познакомился в 1971 году, когда работал над спектаклем по пьесе «Пинквилль», передает РИА «Новости».

    Наибольшую известность Толкан получил благодаря роли строгого мистера Стрикленда в знаменитой трилогии «Назад в будущее». В двух первых фильмах франшизы он сыграл директора школы, а в третьей части исполнил роль деда этого персонажа.

    Еще одной заметной работой актера стала роль командира Тома «Стингера» Джардиана в картине «Лучший стрелок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Остине на 90-м году жизни скончался Мэтт Кларк, запомнившийся ролью бармена в фильме «Назад в будущее 3».

    28 марта 2026, 06:12 • Новости дня
    Мерц высмеял Францию после заявления об Ормузском проливе
    @ IMAGO/KreativMedia Press/Marte/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц высмеял Францию после заявления Парижа о военно-морской миссии для обеспечения судоходства в Ормузском проливе.

    «Что ж, Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на FAZ.

    Так он прокомментировал сообщения о планах Франции отправить военную миссию в Ормузский пролив. Он уточнил, что сейчас у Франции есть один авианосец, который находится в Средиземном море. По его словам, реальные возможности по обеспечению мира в регионе возможны лишь при совместных усилиях европейских стран. Мерц отметил: «Я думаю, нам нужно честно сказать, что мы можем с военной точки зрения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у Германии возникли разногласия с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США. Также СМИ заявили, что глава немецкого правительства намерен отомстить Парижу из-за провала конфискации российских активов, что может ударить по единству Евросоюза.

    28 марта 2026, 09:22 • Новости дня
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    @ IMAGO/igor zadecki/arena akcjiji/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта на встрече министров «Группы семи», пишет портал Axios.

    На встрече министров стран «Группы семи» между госсекретарём США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас разгорелся острый спор относительно подхода Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    По данным издания, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Её слова вызвали резкую реакцию Рубио, который в ответ заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах.

    В материале отмечается, что после перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о максимальных усилиях Вашингтона для завершения конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул реальное отражение в словах Рубио предмета разногласий на переговорах по украинскому урегулированию и необходимость вести диалог без публичных дискуссий.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе заявила о недопустимости быстрой «грязной сделки» по Украине и о стремлении Европы играть центральную роль в переговорах.

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Украинскую ПВО атаковали с Ближнего Востока

    Госсекретарь США Марко Рубио сделал ряд резонансных заявлений о возможном перераспределении военной помощи, предназначенной Украине. В случае форс-мажора на Ближнем Востоке США оставляют за собой право распоряжаться этими ресурсами. Как говорят эксперты, сокращение поставок сильно ослабит киевский режим, потому что ВСУ уже сейчас пропускают большое количество «прилетов», а в перспективе может произойти и полное обнуление системы противовоздушной обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

