Аэропорты Внуково и Домодедово стали обслуживать рейсы по согласованию
Представитель Росавиации объявил в Max-канале ведомства об ограниченном формате работы московских аэропортов Внуково и Домодедово.
«Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он.
В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов. При этом статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Домодедово.
Напомним, ранее в ночь на воскресенье Росавиация временно ограничила полеты в пяти аэропортах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России. Силы ПВО уничтожили летевший в направлении Москвы дрон ВСУ в ночь на воскресенье.
