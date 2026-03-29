Росавиация временно ограничила полеты в пяти аэропортах
Представитель Росавиации сообщил в Max-канале ведомства о временных ограничениях полетов, которые ради безопасности были введены в аэропортах Калуги, Пензы, Пскова, Саратова и Ульяновска.
«Аэропорты Калуги (Грабцево), Пензы, Пскова, Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
Напомним, ранее аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России. Кроме того, пассажиров рейса Белград – Петербург отправили из Хельсинки в Сербию из-за дронов.