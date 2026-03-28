Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов

Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.



