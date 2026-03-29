Глава центра оборонных исследований SEPAND в Иране погиб с семьей при атаке Израиля
Али Фуладванд, глава исследовательского отдела организации SEPAND (секретной структуры Минобороны Ирана) погиб с семьей при очередной волне израильской атаки утром в субботу.
«Али Фуладванд, глава исследовательского отдела организации SEPAND , погиб со своей семьей в результате нападения на город Боруджерд в субботу утром. Ранее он уже становился мишенью нападения во время 12-дневной войны, но выжил. Его жена, Масуме Пирхади, погибла в результате того нападения», – сообщил Iran International.
Иранские СМИ, объявляя об убийстве Али Фуладванда, представив его как «обычного гражданина». Однако организация SEPAND несет ответственность за военную ядерную программу Исламской Республики.
Али Фуладванд попал под санкции Госдепартамента США 1 октября 2025, уточняется в материале.
