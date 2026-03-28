При ударе Израиля и США по Мосулу погибли двое иракских полицейских
В результате удара Израиля и США по полицейскому участку в районе Третьего моста в Мосуле погибли полковник и комиссар иракской полиции.
Инцидент произошел в Мосуле на севере Ирака, передает ТАСС. Уточняется, что удар нанесли Израиль и США, в результате чего погибли двое иракских офицеров полиции.
«Полковник и комиссар полиции Ирака погибли при исполнении служебных обязанностей во время удара Израиля и США по полицейскому участку в районе Третьего моста (расположен на севере города) в Мосуле», – говорится в сообщении ведомства в соцсети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу беспилотники с территории Ирака попытались атаковать базу сирийской армии Ат-Танф в провинции Хомс.
США и Израиль ранее нанесли авиаудар по зданию районного суда в иранской провинции Фарс, где погибли и были ранены несколько человек.