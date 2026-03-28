Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.4 комментария
Полиция Израиля начала разгонять антивоенный митинг в центре Тель-Авива
Полиция Израиля начала разгонять митинг в Тель-Авиве против операции в Иране
Сотни противников военной операции в Иране вышли на несогласованный антивоенный митинг в центре Тель-Авива, полиция разгоняет их силой.
Сотрудники полиции применили силу для разгона антивоенного митинга, проходившего на театральной площади в центре Тель-Авива, сообщает РИА «Новости».
Правоохранители вытесняли участников акции, в результате столкновений несколько человек получили травмы.
Сотни горожан вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с военной операцией Израиля против Ирана. Митингующие держали плакаты с антивоенными лозунгами, в том числе написанными на русском языке.
«Многие в израильском обществе устали от войн, которые нынешнее правительство ведет уже больше двух лет», – заявил один из протестующих.
Организаторы не получили согласования от полиции, поскольку действующие нормы гражданской обороны запрещают собрания численностью более 50 человек. Власти также указывают на опасность массовых мероприятий на открытом воздухе из-за непрекращающихся атак ракет со стороны Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году израильские полицейские арестовали 25 человек на массовых акциях с перекрытием автомагистралей и требованиями освободить заложников из сектора Газа.