Чиновник нацгвардии Украины попался при попытке купить инвалидность

Tекст: Дмитрий Зубарев

Начальник одного из подразделений обеспечения нацгвардии Украины был задержан по подозрению в попытке купить фиктивную инвалидность для увольнения со службы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным следствия, чиновник предложил члену экспертной команды по оценке функционирования неправомерную выгоду в размере 6 тыс. долларов за оформление II группы инвалидности.

Уточняется, что реальных оснований для оформления инвалидности у задержанного не было. Его задержали при передаче части взятки – 3 тыс. долларов, а также поддельных медицинских документов. В отношении чиновника возбуждено дело по статье о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, что предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование в отношении подозреваемого продолжается, уточнили в ГБР.

