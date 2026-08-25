В Астане заявили о планах перерабатывать российскую нефть

Минэнерго Казахстана сообщило о переработке российской нефти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство энергетики Казахстана сообщило, что нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» начнет перерабатывать российскую нефть, передает ТАСС.

Согласно договоренностям, 70% полученной продукции направят в Россию, а оставшиеся 30% – востребованные бензин и дизель – останутся на внутреннем рынке республики.

«На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов – бензина и дизеля, остальное будет отправляться в Россию», – заявил глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.

Министр добавил, что считает эти условия нормальными. Он также подчеркнул, что собственник предприятия не находится под санкциями, поэтому ограничительные меры завод не затронут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минэнерго Казахстана выразило готовность рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию.

В мае Москва и Астана подписали соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере.

Для развития партнерства стороны запланировали увеличение транзита российской нефти в Китай на 2,5 млн тонн.