Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.0 комментариев
ЦБ решил купить у ВЭБ строящийся деловой центр у метро «Белорусская»
ЦБ решил купить строящийся деловой центр Slava у станции метро «Белорусская»
Центральный банк России решил приобрести строящийся деловой центр Slava, расположенный рядом со станцией метро «Белорусская» в Москве, сообщила пресс-служба регулятора.
Ожидается, что передача объекта Банку России состоится в первом квартале 2026 года. «Банк России заключил соглашение с группой ВЭБ.РФ о покупке строящегося делового центра Slava вблизи метро «Белорусская», – передает ТАСС со ссылкой на релиз.
После получения комплекса в собственность и завершения ремонтных работ ЦБ передаст большую часть своих зданий Росимуществу. Однако историческое здание на улице Неглинной останется в собственности Банка России, уточнили в пресс-службе.