ЦБ решил купить у ВЭБ строящийся деловой центр у метро «Белорусская»

Солдаты ВСУ рассказали о массовом дезертирстве за границу

Солдаты ВСУ рассказали о попытках сослуживцев бежать за границу

Tекст: Кристина Цыцура

По словам морпеха ВСУ, несколько месяцев назад ряд моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. «Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

Один из дезертиров рассказал, что его мобилизовали, несмотря на проблемы с легкими и сердцем. В первый же день в армии солдат сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы уехать с Украины.

В основном дезертиры бегут из страны в Молдавию – по договоренности с пограничниками они несколько минут «не замечают» беглеца, рассказал изданию другой солдат.

«Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат – то светит тюрьма. Все получилось удачно – на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону», – признался он.

Ранее датская журналистка Брита Квист Хансен в эфире радио DR рассказала о хаосе, царящем в стране из-за мобилизации.

