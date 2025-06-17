Число раненых женщин и детей при ударах Израиля по Ирану достигло 120

Tекст: Валерия Городецкая

Мохаджерани, слова которой приводит агентство ISNA, подчеркнула, что в ходе ударов Израиля по Ирану с 13 июня пострадали не менее 120 женщин и детей, передает ТАСС.

Ранее советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил о гибели 24 человек и более 640 раненых в результате ракетных ударов Ирана.

Вице-министр иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул право Ирана на защиту и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта.