Нетаньяху обвинил Иран в намерении передать ядерное оружие хуситам

Tекст: Антон Антонов

Нетаньяху заявил, что Иран не должен заполучить ядерное оружие. «Кроме того, согласно нашим разведданным, они намереваются передать свое ядерное оружие хуситам и другим своим союзникам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

Нетаньяху обвинил Иран в «ядерном терроризме мирового масштаба», который несет угрозу для всех.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. В результате израильских атак погибли 14 иранских ученых-ядерщиков.

В иранском парламенте обсуждают инициативу по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия и возможный выход из МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом.