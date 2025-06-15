В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Нетаньяху обвинил Иран в намерении передать ядерное оружие хуситам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран якобы собирается передать ядерное оружие союзникам, включая йеменских хуситов,.
Нетаньяху заявил, что Иран не должен заполучить ядерное оружие. «Кроме того, согласно нашим разведданным, они намереваются передать свое ядерное оружие хуситам и другим своим союзникам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.
Нетаньяху обвинил Иран в «ядерном терроризме мирового масштаба», который несет угрозу для всех.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. В результате израильских атак погибли 14 иранских ученых-ядерщиков.
В иранском парламенте обсуждают инициативу по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия и возможный выход из МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом.