Парламент Ирана начал обсуждать возможность выхода из ДНЯО

Tекст: Ольга Иванова

Парламент Ирана обсуждает возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает РИА «Новости». С таким заявлением выступил парламентский депутат Рухолла Изадхах.

«Мы должны, как минимум, выйти из ДНЯО, на данный момент в парламенте мы рассматриваем этот вопрос и даже возможность выхода из Международного агентства по атомной энергии», – заявил Изадхах. По его словам, обсуждение выхода сопровождается рассмотрением и других шагов по ограничению сотрудничества с международными организациями в ядерной сфере.

Ранее официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи призвал к выходу страны из ДНЯО.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом. Кроме того, Аракчи обвинил Израиль в переходе красной линии после атаки на иранские ядерные объекты.

Глава МИД Ирана также заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии против Тегерана.