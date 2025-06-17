Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива

Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»

Иран заявил о применении «нового оружия» и усилении ударов по Израилю

Tекст: Вера Басилая

По словам Хейдари, Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля новым и передовым оружием, используя сотни ударных беспилотников, передает ТАСС.

Он отметил, что в ближайшие часы атаки будут усилены и подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана применяют современные образцы вооружения.

Генерал-майор Хейдари сообщил, что сотни высокоточных беспилотников большой дальности успешно поразили склады вооружений и стратегические цели Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.

В свою очередь, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о начале более масштабной и разрушительной ракетной атаки по Израилю. По данным IRNA, новая волна ракетных ударов воздушно-космических сил КСИР значительно превосходит предыдущие по мощности.

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В Тель-Авиве и ряде других регионов Израиля объявили воздушную тревогу на фоне ракетных запусков с территории Ирана.

Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США.

