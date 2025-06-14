Иран назвал бессмысленным участие в переговорах с США при агрессии Израиля

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении отмечается, что США являются главным спонсором и соучастником действий Израиля. Багаи подчеркнул, что основной задачей Ирана сейчас остается противодействие действиям Израиля. По его словам, враги дипломатии и мира навязали Ирану жестокую войну, а США поддержали агрессию сионистского режима, направленную также против гражданских ядерных объектов страны, передает РИА «Новости».

«В нынешней ситуации наша главная задача – противостоять агрессии противника», – заявил Багаи. Он добавил, что диалог с крупнейшим сторонником и пособником агрессора невозможен до прекращения нападений на иранский народ, пишет ТАСС.

В субботу премьер-министр Британии Кир Стармер уклонился от прямого ответа на вопрос о потенциальном военном участии Лондона в защите Израиля от возможного удара Ирана.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал «право Израиля на безопасность» после ударов по Ирану. Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана. Иран уведомил о возможности ударов по военным объектам США, Британии, Франции.