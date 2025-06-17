Лавров выразил благодарность Индонезии за позицию по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Москва признательна Индонезии за взвешенную позицию по украинскому конфликту, сообщает ТАСС. Лавров отметил благодарность за понимание ситуации на Украине и призвал не поддерживать попытки «украинизировать» повестку международных структур. «Поблагодарил наших друзей за взвешенную позицию по конфликту на Украине, за понимание ситуации и понимание контрпродуктивности потакать попыткам «украинизировать» повестку дня любых международных структур», – заявил он.

Глава МИД России указал на готовность страны расширять поставки энергоресурсов, сельхозпродукции и удобрений на индонезийский рынок. По словам Лаврова, в апреле на заседании совместной комиссии были достигнуты соответствующие договоренности. Объем двусторонней торговли за прошлый год составил 4,5 млрд долларов, что, по оценке министра, не соответствует потенциалу двух стран.

Лавров также отметил возможность диалога между правящими партиями России и Индонезии как нового формата стратегического партнерства. Он подчеркнул, что дипломатические отношения между странами развиваются динамично, в том числе на парламентском уровне.

Министр иностранных дел Индонезии Сугионо выразил признательность за прием и пригласил Лаврова посетить Джакарту, выразив надежду на продолжение тесного сотрудничества.

Ранее Лавров объявил о поддержке вступления Индонезии в БРИКС и выразил стремление укреплять взаимодействие на международной арене.