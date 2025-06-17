Лавров приветствовал вступление Индонезии в БРИКС в качестве полноправного члена

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров на переговорах с главой МИД Индонезии отметил, что сотрудничество двух стран на международной арене становится более интенсивным и разнообразным. По его словам, российская сторона удовлетворена взаимодействием с Индонезией в ООН, Группе 20 и в рамках партнерства с АСЕАН, передает ТАСС.

Он подчеркнул конструктивный и прагматичный подход Индонезии к развитию отношений с Россией и выразил надежду, что все ключевые направления двустороннего сотрудничества – от политики до экономики и гуманитарной сферы – будут обсуждены и представлены президентам обеих стран.

Глава МИД РФ напомнил, что недавно отметили 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, и отметил, что за это время связи двух стран укрепились. Он добавил, что российская сторона готова рассматривать предложения Индонезии по военно-техническому сотрудничеству и отметила рост совместных военно-морских учений.

В субботу Вьетнам присоединился к БРИКС в статусе страны-партнера.

С 1 января 2025 года председательство в БРИКС перешло к Бразилии. В 2024 году объединение возглавляла Россия, под руководством которой на саммите в Казани была введена категория государств-партнеров. Тогда ими стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а Индонезия сначала была объявлена партнером, но позднее получила статус полноправного члена. 17 января 2025 года к партнерам также присоединилась Нигерия.