Вьетнам присоединился к БРИКС в статусе страны-партнера

Вьетнам стал десятым государством-партнером БРИКС в 2025 году

«Правительство Бразилии объявляет об официальном присоединении Вьетнама [к БРИКС] в качестве страны-партнера», – приводит ТАСС выдержку из заявления пресс-службы МИД Бразилии.

Там добавили, что Вьетнам стал десятым партнером БРИКС, который вместе с членами объединения разделяет «приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку».

«С населением почти 100 млн человек и динамичной экономикой, которая прочно интегрирована в глобальные цепочки стоимости <…>, Вьетнам является важным игроком в Азии», – сказано в документе.

С 1 января 2025 года председательство в БРИКС перешло к Бразилии. В 2024 году объединение возглавляла Россия, под руководством которой на саммите в Казани была введена категория государств-партнеров. Тогда ими стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а Индонезия сначала была объявлена партнером, но позднее получила статус полноправного члена. 17 января 2025 года к партнерам также присоединилась Нигерия.

В Рио-де-Жанейро 6–7 июля состоится саммит БРИКС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет управляющих Нового банка развития БРИКС дал согласие на присоединение Узбекистана к участникам банка. До этого Алжир получил статус полноправного участника Нового банка развития, завершив процесс официального присоединения к финансовой структуре БРИКС.