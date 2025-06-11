Песков сообщил о сохранении диалога России и США

Песков сообщил о контактах МИД России и США для устранения раздражителей

Tекст: Елизавета Шишкова

О сложном положении в двусторонних отношениях России и США, но сохранении диалога между странами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил: «Завалов очень много в двусторонних отношениях. И конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты. Но именно такая сложная поэтапная работа началась и будет продолжена».

Он подчеркнул, что контакты между Москвой и Вашингтоном ведутся напрямую для устранения так называемых раздражителей в отношениях.

По словам Пескова, консультации по этому вопросу будут проходить по линии дипломатических ведомств, а дополнительные подробности следует уточнять в Министерстве иностранных дел.

Ранее сообщалось, что дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий между странами.

Российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что прогресс в отношениях России и США в сфере стратегической стабильности возможен при нормализации двусторонних отношений и признании принципа неделимости безопасности.