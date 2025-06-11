Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.0 комментариев
Песков сообщил о сохранении диалога России и США
Песков сообщил о контактах МИД России и США для устранения раздражителей
Диалог между Россией и США продолжается на фоне сохраняющихся сложностей и большого числа нерешенных вопросов в двусторонних отношениях.
О сложном положении в двусторонних отношениях России и США, но сохранении диалога между странами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков отметил: «Завалов очень много в двусторонних отношениях. И конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты. Но именно такая сложная поэтапная работа началась и будет продолжена».
Он подчеркнул, что контакты между Москвой и Вашингтоном ведутся напрямую для устранения так называемых раздражителей в отношениях.
По словам Пескова, консультации по этому вопросу будут проходить по линии дипломатических ведомств, а дополнительные подробности следует уточнять в Министерстве иностранных дел.
Ранее сообщалось, что дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий между странами.
Российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что прогресс в отношениях России и США в сфере стратегической стабильности возможен при нормализации двусторонних отношений и признании принципа неделимости безопасности.