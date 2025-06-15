Военный парад начался в Вашингтоне

Tекст: Антон Антонов

В мероприятии, как сообщалось, будут задействованы около 6,5 тыс. военных и порядка 150 единиц техники – среди них танки M1 Abrams, бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker, передает ТАСС.



Авиационная часть парада включает полеты вертолетов AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook, а также исторических самолетов B-17 Flying Fortress и Douglas C-47.

По информации местных СМИ, десятки тысяч человек пришли в центр столицы, чтобы посмотреть на торжественное шествие. Президент США Дональд Трамп лично присутствует на мероприятии.

Параллельно с парадом по всей стране проходят протесты под лозунгом No Kings («Королей нет»), участники которых обвиняют Трампа в превышении полномочий и считают проведение парада нерациональным расходованием средств. Однако в самой столице, по данным местных СМИ, на акцию собралось лишь около 200 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парад в Вашингтоне 14 июня совпадает не только с днем основания американской армии, но и с днем рождения Трампа.