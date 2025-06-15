14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.17 комментариев
Военный парад начался в Вашингтоне
В центре Вашингтона проходит военный парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США, сообщают информационные агентства.
В мероприятии, как сообщалось, будут задействованы около 6,5 тыс. военных и порядка 150 единиц техники – среди них танки M1 Abrams, бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker, передает ТАСС.
Авиационная часть парада включает полеты вертолетов AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook, а также исторических самолетов B-17 Flying Fortress и Douglas C-47.
По информации местных СМИ, десятки тысяч человек пришли в центр столицы, чтобы посмотреть на торжественное шествие. Президент США Дональд Трамп лично присутствует на мероприятии.
Параллельно с парадом по всей стране проходят протесты под лозунгом No Kings («Королей нет»), участники которых обвиняют Трампа в превышении полномочий и считают проведение парада нерациональным расходованием средств. Однако в самой столице, по данным местных СМИ, на акцию собралось лишь около 200 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парад в Вашингтоне 14 июня совпадает не только с днем основания американской армии, но и с днем рождения Трампа.