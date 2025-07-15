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Politico: Страны НАТО растерялись после заявления Трампа о поставках оружия Киеву
После заявления Дональда Трампа о новой схеме поставок вооружений с США через НАТО для Украины представители альянса выразили замешательство из-за отсутствия деталей будущего плана.
Страны НАТО оказались в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа о том, что альянс будет оплачивать поставки американского оружия на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico.
Трамп сообщил, что соответствующее соглашение было достигнуто на июньском саммите НАТО, пояснив: «Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возместит Соединённым Штатам Америки полную стоимость этого оружия». По его словам, будущие поставки могут включать батареи Patriot – часть комплексов страны передадут Киеву, а США восполнят их собственные арсеналы новыми системами.
Издание отмечает, что даже через несколько часов после пресс-конференции Трампа военные чиновники и союзники оставались в растерянности и не имели точной информации о деталях реализации заявленного плана. Представители стран НАТО признались, что их не оповестили о механизмах участия в этом процессе и распределении финансовой нагрузки.
Анонимный американский чиновник сообщил Politico, что альянсу и Соединённым Штатам ещё предстоит урегулировать ряд вопросов, связанных с поставками оружия и компенсацией затрат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сделал «важное заявление» о России, которое вызвало разочарование среди его коллег в ЕС и США.
Трамп предложил Германии передать на Украину одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Он также пообещал Зеленскому поддержку в пределах возможностей США.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Европа заплатит Америке за воюющую Украину.