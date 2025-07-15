WP: Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп может разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS в рамках новой военной помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете The Washington Post.

В материале отмечается, что речь идет о 18 ракетах ATACMS, которые уже находятся на Украине. Источник, участвовавший в принятии решения, добавил, что разрешение будет касаться применения этих ракет на максимальную дальность, составляющую 300 километров.

Как пишет The Washington Post, ранее Трамп не уточнял, что помощь может включать использование нового наступательного вооружения. Газета подчеркивает, что даже при максимальной дальности полета ракеты ATACMS не смогут достичь Москвы или Петербурга. Однако они способны угрожать военным объектам, складам и аэродромам на территории России, которые сейчас вне досягаемости ВСУ.

Новая военная помощь обсуждается на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и регулярных поставок вооружения киевским силам со стороны США и союзников. Решения о расширении возможностей применения американского оружия, как отмечают эксперты, могут изменить ситуацию на отдельных направлениях фронта.

Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам американского оружия на Украину за счет Евросоюза.

СМИ заявляли, что Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

Также сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине первых крылатых ракет JASSM для использования с истребителями F-16.

В понедельник президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

Газета ВЗГЛЯД писала, как планы Вашингтона оказывают влияние на ситуацию на поле боя и на попытки урегулирования конфликта.