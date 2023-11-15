Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Немецкая OBI через суд потребовала запретить использовать свои бренды в России
Немецкая OBI просит суд запретить бывшей «дочке» в России использовать свои бренды
Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, прежде владевшая в России сетью гипермаркетов строительных гипермаркетов OBI, обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием запретить своей бывшей дочерней компании, подмосковному ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», использование своих товарных знаков на сайте obi.ru.
Иск поступил в суд 9 ноября и принят к рассмотрению. На 10 января назначены предварительные слушания, передает РИА «Новости».
Речь в иске идет о двух международных словесных товарных знаках – obi и OBI. Суд по просьбе истца принял обеспечительные меры в отношении домена obi.ru.
Напомним, в июле 2022 года компания OBI, работавшая в России с 2003 года, закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро. Сообщалось, что контрольный пакет получил бизнесмен Йозеф Лиокумович.